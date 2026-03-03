Talleres de Teatro y Canto en Valparaíso

Centro Cultural IPA, Condell 1349, Valparaíso.

Interesados contactarse al WhatsApp +569 9938 3354.

Compañía de Teatro Escuela ILUcION dicta sus Talleres de Teatro y Canto 2026 los que tienen por finalidad promover y motivar la expresión artística en cada una de sus formas, contribuyendo a una formación integral mediante la entrega de las herramientas necesarias para canalizar el talento presente en cada persona.

Taller de Teatro para niñxs, jóvenes y adultos, es un espacio práctico destinado a otorgar a las y los participantes herramientas provenientes del teatro tales como: el juego, la relajación corporal, la espontaneidad y la creatividad.

Este taller pretende convertirse en una experiencia de creación y autocuidado. Por ello es relevante poseer una buena disposición, el deseo de participar, ya que es una actividad colaborativa y contenedora.

Horarios: Niñxs y Jóvenes sábados 11:30 a 13°°

Adultos Lunes 18:30 a 20°°

Taller de Canto para niños, jóvenes y adultos: esta disciplina tiene por objetivo fundamental entregar a las y los participantes herramientas sólidas para desarrollar de la manera correcta habilidades vocales a través de ejercicios de respiración, postura corporal y fonética de la voz. Además de la formación vocal-auditiva la y el estudiante podrá identificar por sí mismo el repertorio de canciones adecuado a su registro vocal. El curso de forma complementaria se imparte Técnica Vocal, Interpretación y Repertorio.

Horarios:

Opción 1/Lunes 17:30 a 19°°

Opción 2/11:30 a 13°°

Opción 3/Sábados 10°° a 11:30

Opción 4/11:30 a 13°°