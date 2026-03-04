II Encuentro de Performance “Territorio Espacio Vivo (TEV)” en Tomé

Casa Lyra, Egaña 1005, Tomé.

25 al 28 de marzo.

Trece artistas del Biobío, Santiago y Buenos Aires, se situarán del 25 al 28 de marzo en Tomé para participar en la segunda versión del Encuentro de Performance “Territorio Espacio Vivo (TEV)”.

Provenientes de las artes visuales, la danza, el butoh, el teatro y la poesía, se presentarán en distintos sectores de la comuna, conformando tres rutas cartográficas (una para cada día de actividades), que buscan visibilizar el valor cultural, patrimonial, medioambiental y comunitario del territorio, así como las tensiones sociales y políticas que lo atraviesan.

El Puente de los Aburridos, el pasaje Williams Rebolledo, la Fábrica de Bellavista, las ruinas de la FIAP (Fábrica Ítalo Americana de Paños), la población Carlos Mahns, la Plaza de Tomé, el Cementerio N° 1, el humedal Coliumo, la caleta Los Morros de Coliumo, la caleta grande de Cocholgüe y el bosque de queules del sector rural de cerro El Santo, serán lugares donde se realizarán las performances con un fuerte componente desde el patrimonio y la memoria local, construidas especialmente sobre el pasado industrial y textil de Tomé.

A estas rutas se sumarán durante marzo actividades de mediación (viernes 13), la inauguración (miércoles 25) y un conversatorio (viernes 27). Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todo público.

Las y los artistas invitados/as para el TEV 2026 son: Kareen Labbé (Murta), Karen Reyes, Rodrigo Mellado (Fito Cvxillo), Natalia Jorquera, Hannelore Grosser, Francisco Cancino, Liliana Quijada/Colectivo Kiltraza, Kalül Butoh Experimental (Lalit Singh y Angélica Jara), Raquel Ortiz, Amanda Varín, Joan Soto, Veneno Drag y Gustavo Solar, este último chileno residente en Buenos Aires.

La primera versión del TEV se realizó a fines de febrero de 2024, siendo un hito que reunió arte contemporáneo con comunidades, buscando activar el territorio y la memoria colectiva, aportando además a la descentralización cultural en la región.

Una situación que marcó el encuentro por entonces, fueron los mega incendios que en el verano de 2023 rodearon Tomé, afectando a las regiones de Ñuble y Biobío. La devastación medioambiental, los daños de la industria forestal y el monocultivo, así como una crítica al modelo extractivista, fueron algunos temas que emergieron desde las acciones de arte, junto a reflexiones sobre los patrimonios de la comuna.

Esta segunda versión se inaugurará el miércoles 25 de marzo a las 19:30 horas en Casa Lyra (Egaña 1005, Tomé), tratándose de una reprogramación del TEV, que iba a realizarse nuevamente a fines de febrero, cambio que obedeció a los mega incendios que en enero afectaron a Florida, Penco, Lirquén y Punta de Parra sumergiendo a la zona en la catástrofe.

El equipo de trabajo está conformado por gestoras culturales y artistas del Biobío: directora es Lorena Muñoz (artista visual y performer); directora artística, Angélica Jara (artista escénica butoh y coreógrafa); a cargo de producción está Natalia Figueroa (artista escénica y productora); en comunicaciones, Carolina Lara (periodista y curadora de arte); y, como community manager, Valentina Pizarro (periodista y gestora cultural).

El sentido de Tomé

La performance es un lenguaje artístico donde el cuerpo del/la artista irrumpe como acción en estrecha relación con su contexto, activando nuevos imaginarios y relatos con un sentido crítico y ritual. Al trabajar con un territorio, las y los artistas plantean sus obras a partir de los lugares definidos y sus significancias.

Las directoras del TEV, Lorena Muñoz y Angélica Jara, realizaron la convocatoria mediante invitaciones: “Optamos por este enfoque porque buscamos alejarnos de la lógica del concurso, donde las y los artistas compiten por un lugar. En su lugar, nuestra selección se basó en la trayectoria y en la relevancia de sus propuestas artísticas con respecto a los temas y preocupaciones sobre el territorio que aborda el encuentro”.

“Este año, la temática se centra en la memoria y el patrimonio, lo que guarda relación con la temática anterior, que abordaba el territorio como un espacio vivo. De ahí surgió el nombre, que se mantuvo”, explica Angélica Jara.

“Tomé, porque este territorio cuenta con una biodiversidad cultural y ambiental, y una herencia cultural estrechamente vinculada a la industria. De alguna manera, todas hemos estado conectadas en algún momento de nuestras vidas, desde la infancia, con las zonas costeras de esta región. Considero que enfrentamos un contexto similar al de 2024 en cuanto al extractivismo en el territorio, pero ahora con una mayor inmediatez, lo que ha generado una gran sensibilidad tanto en el equipo de trabajo como en las y los artistas participantes”, detalla Lorena Muñoz.

Natalia Figueroa ha profundizado su conexión con Tomé a través del proceso de producción:

“Para mí, ha sido una invitación muy atractiva en términos del territorio de Tomé, porque tiene un entramado denso y muy vivo. (…) La historia identitaria vinculada al trabajo y lo urbano ha generado una cultura viva de habitar los territorios con una sensibilidad distinta. Dado que Tomé ha sido azotado por diversas circunstancias, posee una capacidad constante de mantenerse vivo, más que de levantarse, es una cuestión de resiliencia”.

Las gestoras coinciden en que “la performance puede actuar como catalizadora de estas inquietudes, orientándolas hacia el deseo de preservar el territorio. En este sentido, el TEV viene a agitar el avispero, a generar un impacto. Y no solo a través de sus contenidos, sino también en sus modos de hacer. Eso es, en sí mismo, un acto político: resaltar la importancia del encuentro y de generar cultura comunitaria a través del arte”.

PROGRAMACIÓN TEV. Marzo 2026, Tomé:

Viernes 13. Mediaciones.

11:00 h. Feria libre El Santo. Stand informativo.

19:00 h. Plaza de Tomé. Muestra audiovisual.

Miércoles 25. Inauguración.

19:30 h. Casa Lyra. Egaña 1005, Tomé

Jueves 26. Performances.

11:00 h. AGUJA, de Kareen Labbé (Murta). Puente de los Aburridos.

12:30 h. ISABEL, de Karen Reyes. Fábrica Bellavista.

16:30 h. ANTES TODO ESTO ERA CAMPO: INCENDIARIO, de Rodrigo Mellado (Fito Cvxillo). Pasaje Williams Rebolledo.

17:30 h. ASÚSTAME POR FAVOR QUE NO PUEDO VIVIR UN DÍA SIN SALTAR (Una cita a la obra “Bruma”), de Natalia Jorquera. Pasaje Williams Rebolledo.

Viernes 27. Performances y Conversatorio.

10:00 h. HIDROPOÉTICAS AFECTIVAS DE UNA CIUDAD HUMEDAL, de Hannelore Grosser. Humedal Coliumo.

11:30 h. KOI – FONTANERÍA AURAL, de Francisco Cancino. Caleta Los Morros Coliumo.

14:30 h. NGEN WALVE, de Liliana Quijada / Colectivo Kiltraza. Bosque de queules, sector cerro El Santo.

15:30 h. PEWMA, de Kalül Butoh Experimental. Bosque de queules, sector cerro El Santo.

19:00 h. Conversatorio “Cuerpos – Territorios en resistencia”, con artistas, organizaciones y equipo TEV. Centro Cultural El Vagón Maipú 1020, Tomé.

28 de marzo. Performances.

10:00 h. MUSEO DE ANATOMÍA DE MAMÁ PERFORMER, de Raquel Ortiz. Población Carlos Mahns.

11:10 ESTA CIUDAD DONDE LOS MUERTOS MIRAN HACIA EL MAR, Amanda Varín. Cementerio Municipal De Tomé, Av. Werner 1601-1799.

12:15 PESCADOR DE HOMBRES, de Joan Soto. Caleta Grande Cocholgüe.

13:45 h. TERCER MUNDO, de Gustavo Solar. Fábrica FIAP, Mariano Egaña 750.

15:00 MONARQUÍA QUEER, de Veneno Queer. Plaza de Tomé.