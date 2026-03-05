Festival SuReal: 6° Encuentro de Cultoras de Los Ríos

Espacio Mercado Estación, Av. Arturo Prat esquina Ecuador, Valdivia.

Sábado 7 de marzo – 13:00 a 20:00 horas.

Cantoras populares, narración oral, danza contemporánea, artesanía viva y talleres abiertos a toda la comunidad. Eso y mucho más trae el Festival SuReal: 6° Encuentro de Cultoras de Los Ríos, que se realizará el próximo sábado 7 de marzo en Valdivia, con una programación que celebra el patrimonio cultural vivo de la región. El evento se efectuará entre las 13:00 y las 20:00 horas en el Espacio Mercado Estación, con entrada gratuita para todo público.

En su sexta edición, el Festival SuReal se consolida como uno de los encuentros artístico-culturales más significativos de la Región de Los Ríos, reuniendo en un mismo lugar la creación contemporánea y los saberes tradicionales transmitidos por mujeres del territorio. En esa línea, más de 30 cultoras regionales participarán en la Feria de Raíz SuReal, compartiendo con la comunidad conocimientos vinculados a la artesanía, el canto popular y la creación local.

Una programación que teje tradición y creación

La jornada artística incluirá el bloque “Cantoras Populares de Los Ríos”, junto a la participación de La Madeja Cuentera en narración oral; la Compañía Abuela Poroto con la obra La Niña Pájaro; el Colectivo Madre Selva; las cantoras La Catalina y Baluente; y la pieza de danza contemporánea Estuario, de Paula Guzmán Marín.

En paralelo, el festival ofrecerá talleres abiertos y gratuitos guiados por cultoras de la región, en los que el público podrá aprender y experimentar con oficios tradicionales: creación de mini canasto decorativo con ñocha (Sandra Nitor), hilado a uso (Nieves Calcumil), telar mapuche nivel inicial (Doris Henríquez Nahueltripai), fieltro agujado con decoraciones de hongo amanita (Evelyn Ramírez Rojas), cestería boqui pil pil (Rosario Isabel Ancacura Lienlaf) y preparación de labiales naturales (Mónica Alejandra Aillapán Colilf).

Residencia Raíz Viva: creación, proyección y sostenibilidad

Uno de los ejes centrales de esta edición será la Residencia Raíz Viva: Creación y Proyección del Oficio, instancia formativa e interdisciplinaria dirigida a cultoras participantes del festival. Esta instancia busca fortalecer los procesos de creación, circulación y sostenibilidad de los oficios tradicionales, promoviendo el intercambio de experiencias entre saberes artísticos, territoriales y comunitarios.

“El Festival SuReal es mucho más que un evento cultural: es el momento en que los saberes que viven en las manos, en la voz y en la memoria de las cultoras de nuestra región ocupan el escenario principal, en un encuentro abierto a toda la comunidad. Cada oficio que se comparte aquí es un gesto de memoria, identidad y futuro. Les esperamos en esta nueva versión”, señala Natalia García, directora de esta iniciativa.

“Cumpliendo con su misión, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el contexto del Programa de Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos, participa en el patrocinio del “6° Encuentro de Cultoras de Los Ríos”, ya conocido como Festival SuReal. Es un espacio de mujeres del canto popular, la narración oral, la danza, la artesanía, la creación artística, los saberes tradicionales, donde se experimentan intercambios de saberes con la comunidad, y este año con la “Residencia Raíz Viva: Creación y Proyección del Oficio. Las cultoras de Los Ríos te esperan este 7 de marzo en el Espacio Mercado Estación”, indica el seremi de las Culturas, Oscar Mendoza.

“Valoramos profundamente espacios como el Festival SuReal que se ha consolidado como un espacio fundamental para la visibilización, valoración y fortalecimiento del trabajo cultural de mujeres creadoras, cultoras y artesanas de la región. Este encuentro visibiliza las diversas manifestaciones de cantoras y artistas, y contribuye a proyectar nuestra identidad cultural potenciando la importante figura de representantes locales. Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en la región siempre agradecemos el interés del festival por vincularse con nuestra cartera. Por ello estaremos presentes con un stand informativo a cargo de Prodemu y SernamEG, donde se compartirá orientación e información a las asistentes sobre los programas que se ejecutarán durante el año para potenciar su autonomía y desarrollo”, destaca la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Francisca Corbalán Herrera.

Festival SuReal: 6° Encuentro de Cultoras de Los Ríos cuenta con el patrocinio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el marco de la Convocatoria Pública 2025 para el Fomento a la Interdisciplina en el Ecosistema Creativo del Programa de Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos. A ello se suma la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, y es producido por SuReal Mediadores Culturales.