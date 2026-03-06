CULTURA
Cantante japonés Miku en Teatro Cousiño
Cantante japonés Miku en Teatro Cousiño
- Teatro Cousiño, San Ignacio de Loyola 1249, Santiago.
- Sábado 14 de marzo – 17:00 horas.
- Entradas AQUÍ.
El cantante japonés Miku, vocalista de la icónica banda japonesa AnCafe, llega por segunda vez en Santiago.
El artista ofrecerá un espectáculo inédito y exclusivo, interpretando canciones emblemáticas de su carrera en solitario y éxitos que han emocionado a fans en todo el mundo.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.