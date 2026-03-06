Publicidad
Cantante japonés Miku en Teatro Cousiño CULTURA

Cantante japonés Miku en Teatro Cousiño

Publicidad
Por: El Mostrador Cultura

Cantante japonés Miku en Teatro Cousiño

  • Teatro Cousiño, San Ignacio de Loyola 1249, Santiago.
  • Sábado 14 de marzo – 17:00 horas.
  • Entradas AQUÍ.

El cantante japonés Miku, vocalista de la icónica banda japonesa AnCafe, llega por segunda vez en Santiago.

El artista ofrecerá un espectáculo inédito y exclusivo, interpretando canciones emblemáticas de su carrera en solitario y éxitos que han emocionado a fans en todo el mundo.

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad