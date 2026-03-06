Encuentro “Kontramarea” de mujeres y disidencias en Cartagena

Club de Leones, Cartagena.

Sábado 21 de marzo – 11:00 horas.

El Primer Encuentro de Mujeres y Disidencias Kontramarea es una instancia de carácter poético-cultural organizada por las agrupaciones Acción Poética Kontramarea, Las 47 (AK47) y la Colectiva de Libreras del Litoral Central.

La jornada convocará a artistas, escritoras, músicas, abogadas y libreras provenientes de distintos territorios del litoral central. Según explican sus organizadoras, el objetivo es generar un espacio de encuentro que permita repensar y reescribir el territorio desde una perspectiva feminista, comunitaria y territorial, en un contexto político y social marcado por el avance de discursos neofascistas.

El encuentro lleva el nombre Kontramarea, ya que busca co-crear y sostener un espacio de circulación de la palabra, la creación y el pensamiento crítico para mujeres y disidencias. Desde esta mirada, la poesía, la escritura, la oralidad y las prácticas artísticas se entienden como formas de resistencia simbólica, construcción de memoria colectiva y fortalecimiento de vínculos comunitarios, situando la palabra como una herramienta capaz de tensionar los discursos hegemónicos y afirmar voces que emergen “a contramarea” en el territorio de Cartagena y el Litoral Central.

Durante la jornada participará la Colectiva de Libreras del Litoral Central, integrada por las librerías Mar de Dudas, Antro y Kurripang, quienes ofrecerán un amplio catálogo de editoriales independientes, con literatura feminista, disidente e indigenista, incluyendo géneros como ensayo, poesía y narrativa.

La colectiva surge de la necesidad de fortalecer el gremio librero en un ecosistema cultural local con escasas oportunidades y tradicionalmente protagonizado por hombres. A través de esta alianza buscan ampliar públicos, descentralizar el acceso al conocimiento y dinamizar el desarrollo cultural del territorio.

Próximamente, las tres librerías tendrán además su catálogo disponible en la cafetería Avenida Club Hípico de Cartagena, ubicada en Av. Cartagena 330, espacio que buscan consolidar como un epicentro del acontecer literario y cultural del litoral.

Las agrupaciones Acción Poética Kontramarea y Las 47 nacen desde la necesidad de superar la idea de la escritura como gesto individual, apostando por una práctica colectiva vinculada a una cultura política de izquierda, revolucionaria y comprometida con los conflictos materiales que atraviesan la vida cotidiana.

Programación del encuentro

El evento contará con una variada programación artística y de reflexión. La jornada comenzará con un panel de conversación que reunirá a diversas invitadas provenientes del ámbito académico, artístico y activista:

Andrea Franulic, profesora de Lingüística de la USACH, escritora y feminista radical de la diferencia.

Thamaggi Filippa, actriz y activista LGTBQA+.

Lourdes Montenegro, escritora y precursora de la poesía slam en Chile.

Claudia Roma Salinas, abogada con perspectiva de género, infancia y derechos humanos; activista feminista.

Fernanda Meza, escritora, editora e investigadora.

El panel contará con la presentación y moderación de AK47.

Posteriormente se realizará una urdimbre poética, instancia de lectura de poesía y performance que reunirá a diversas autoras y artistas del territorio. Participarán:

Janima, Nina Paz, Constanza Lara, Josefa Vecchiola, Baly, Miren Larramendi, Fernanda Meza, Alejandra Sandoval, Pinda Mistral, Michelle Parra, Ojos Amargos, Francisca Fabry, Lourdes Montenegro, Luna Revuelta, Natalia Emilia, Mariautodidacta y Natalia Marín.

La programación también incluirá presentaciones de danza y música.

En danza participarán:

TRIBU NIDHI

COMPAÑÍA PALESTINA LIBRE

Mientras que el componente musical estará a cargo de:

Aylin Silva, con una propuesta que cruza música y poesía.

Malandra a Secas, con presentaciones acústicas.

DJ Toco, con un set de new wave tech.