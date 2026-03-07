Exposición “Bolaño, regreso al país natal” en Los Ángeles

Centro Corporación Cultura de Los Ángeles, Lautaro 463, Los Ángeles.

Inauguración: lunes 16 de marzo – 18:30 horas.

Esta muestra interdisciplinaria propone una nueva mirada sobre la relación del escritor chileno Roberto Bolaño con la ciudad de Los Ángeles, lugar donde vivió entre 1964 y 1968.

La exposición, que estará abierta al público hasta el 23 de abril, invita a revisitar ese período formativo del autor desde una perspectiva territorial y cultural, situando a la ciudad dentro del mapa simbólico que atraviesa su obra y su biografía.

“Bolaño, regreso al país natal” propone una experiencia expositiva inmersiva que articula distintos lenguajes y formatos, combinando archivo documental, literatura, instalación, material audiovisual, dispositivos sonoros y objetos de época, con el objetivo de acercar al público a los paisajes, imaginarios y referencias que marcaron la juventud del escritor.

A través de un recorrido curatorial, la muestra reúne documentos, imágenes, prensa histórica, citas literarias, registros audiovisuales y elementos escenográficos que permiten reconstruir el contexto cultural y social en el que Bolaño vivió durante su paso por la ciudad. La exposición también integra paisajes sonoros y estaciones de escucha, donde los visitantes podrán interactuar con fragmentos literarios vinculados al territorio y a los paisajes del Biobío.

Entre los materiales destacados que formarán parte de la muestra se encuentran dibujos inéditos realizados por el propio Roberto Bolaño durante su regreso a la zona en 1973, piezas poco conocidas que permiten aproximarse a una faceta menos difundida del autor y que dialogan con su universo creativo y con el territorio que marcó parte de su juventud.

El proyecto se organiza en cuatro núcleos expositivos. El primero presenta una cronología biográfica y literaria del autor, que sitúa su trayectoria dentro del contexto histórico y cultural de la época. A esto se suma una instalación audiovisual inmersiva, donde proyecciones, sonido y objetos evocan ambientes y atmósferas relacionadas con la memoria de la ciudad.

Otro de los espacios de la muestra está compuesto por estaciones sonoras y literatura territorial, que conectan fragmentos de la obra de Bolaño con lugares, paisajes y referencias del sur de Chile. Este dispositivo fue concebido con un enfoque pedagógico y de mediación cultural, pensado especialmente para estudiantes, investigadores y público general.

La exposición también incorpora un cuarto núcleo dedicado a la comunidad que homenajea a Bolaño, donde se exhiben dibujos y collages realizados por participantes de actividades culturales locales. Parte de este material es resultado de la programación desarrollada durante el último año en el Punto Lector Roberto Bolaño, espacio inaugurado en abril de 2025 como homenaje al escritor.

Este punto lector funciona en el actual Centro Cultural de Los Ángeles, edificio que anteriormente albergó el histórico Liceo de Hombres de la ciudad, establecimiento donde estudió Roberto Bolaño durante su adolescencia.

Junto con el recorrido expositivo, el proyecto contempla visitas guiadas, mediación educativa, talleres y conversatorios, con el propósito de acercar la obra de Bolaño a nuevas audiencias y fomentar la reflexión sobre el vínculo entre literatura, territorio y memoria cultural.

Con esta iniciativa, la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles busca relevar el vínculo histórico entre el autor y la ciudad, posicionando este territorio dentro de las discusiones y estudios internacionales dedicados a la obra de Roberto Bolaño, uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana contemporánea.