4° Versión de El Mayor Festival de Teatro

Teatro Ictus y Casa de la Cultura de Talagante.

7, 21, 25 y 26 de abril.

Adhesión voluntaria.

Las tablas vuelven a llenarse de experiencia, talento y emoción con la realización de la 4° Versión de El Mayor Festival de Teatro, un encuentro artístico que celebra la creatividad, la memoria y la vitalidad de las personas mayores a través de las artes escénicas.

En esta versión, participarán seis compañías que componen la red de teatro de personas mayores de Fundación Vigentes provenientes de distintas regiones del país, quienes presentarán montajes que abordan temáticas como la identidad, el abandono, la vida cotidiana y los desafíos de nuestra sociedad, con profundas reflexiones y gran humor.

Organizado por Fundación Vigentes, este festival busca visibilizar el enorme aporte cultural de las personas mayores, promoviendo espacios de participación artística, encuentro comunitario y reflexión en torno al envejecimiento activo.

Desde su primera versión, el festival se ha consolidado como una instancia única en el país, donde actores y actrices mayores demuestran que el arte no tiene edad y que el escenario puede ser un lugar de expresión, libertad y encuentro intergeneracional.

“Este festival nace con la convicción de que el teatro es una herramienta poderosa para compartir historias, emociones y experiencias de vida. Las personas mayores tienen mucho que decir y el escenario es un espacio donde esas voces pueden ser escuchadas”, señalan desde la organización.

La 4° Versión de El Mayor Festival de Teatro invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración cultural que pone en valor la creatividad y la experiencia de quienes siguen creando, soñando y emocionando desde el escenario.

Programación:

7 de abril, Sala La comedia, Teatro Ictus (Merced 349, Metro UC), 19:00 horas,

21 de abril, Sala La comedia, Teatro Ictus (Merced 349, Metro UC), 19:00 horas.

25 y 26 de abril, Casa de la Cultura de Talagante (Avenida Bernardo O’Higgins 3201, Talagante), 16:00 horas.

28 de abril, Sala La comedia, Teatro Ictus (Merced 349, Metro UC), 19:00 horas.