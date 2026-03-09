Exposición “Encuéntrate en los ojos del otro” en Valparaíso

Casa Espacio, Buenos Aires 824, Valparaíso.

Este viernes 6 de marzo inauguró “Encuéntrate en los ojos del otro”, exposición del fotógrafo italiano Pietro Arini, resultado de la pasantía que realizó en Casa Espacio desde septiembre del año pasado.

La muestra reúne el trabajo desarrollado durante su residencia en Valparaíso y se enmarca en la tercera Acción Salvaje de 2026, una intervención fotográfica en el espacio público impulsada por Casa Espacio, proyecto financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC).

Arini, fotógrafo italiano y estudiante de último año en ESA Saint-Luc (Liège, Bélgica), desarrolló este proyecto durante los seis meses de residencia que realizó en la organización porteña. Su trabajo adopta la forma de diarios visuales fragmentados e instintivos, vinculados a la tradición de la fotografía callejera y documental. Sus imágenes se sitúan entre la observación y la confesión, atravesadas por su biografía: una infancia mediterránea en Palermo y su vida actual en el norte de Europa.

Durante su estadía en Valparaíso, el artista se integró a distintas áreas del trabajo de Casa Espacio y colaboró en la decimosexta edición del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV), apoyando el trabajo de Imagen Salvaje en el taller Brigadas Juveniles. Paralelamente, desarrolló la exposición “Encuéntrate en los ojos del otro”, proyecto que aborda la experiencia de habitar un vacío íntimo: ese espacio que se abre cuando las certezas pierden su forma y el sentido deja de estar garantizado.

La obra explora la fragilidad de la identidad, el tránsito permanente y la vulnerabilidad como condición humana. A través de imágenes realizadas en la ciudad, el autor intenta restituir la experiencia emocional que atravesó durante su estadía.

De este modo, la exposición no sólo habla del fotógrafo, sino también del lugar que habitó: Valparaíso aparece tanto como territorio físico como estado emocional.

En ese cruce se inscribe la pregunta “¿Dónde está Valparaíso?”, eje transversal que guía el trabajo de Casa Espacio durante 2026. La interrogante invita a pensar la ciudad no sólo en su geografía, sino también en la mirada de quienes la habitan —incluso temporalmente— y la traducen en imágenes.

Al instalarse en la calle, la exposición se convierte en un espejo para el barrio y para quienes quieran acercarse. No es el reflejo habitual con que la ciudad suele representarse, sino una mirada distinta que abre nuevas lecturas sobre el territorio.

Intervención en el espacio público – Acción Salvaje

Las Acciones Salvajes corresponden a intervenciones fotográficas en el espacio público impulsadas por Casa Espacio. Se trata de activaciones abiertas que buscan provocar encuentros sociales a partir de la imagen y generar instancias de diálogo en la calle.

El concepto de “salvaje” alude precisamente a esa apertura a lo imprevisto: la apropiación por parte de los transeúntes, las intervenciones espontáneas, el deterioro o incluso la desaparición de algunas imágenes. Todos esos elementos forman parte de la experiencia y de su dimensión social.

Más que una exhibición tradicional, la iniciativa busca activar el espacio público y propiciar pequeñas instancias de encuentro entre vecinos y visitantes, contribuyendo a fortalecer la idea de comunidad y pertenencia en la ciudad.

Con esta actividad, Casa Espacio retoma su programación tras el receso de febrero y da inicio a las actividades del año en su sede. El espacio forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.