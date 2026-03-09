Festival REC 2026 en Concepción

Parque Bicentenario, Avenida Central Sur, Concepción.

28 y 29 de marzo.

El Festival REC 2026 presenta oficialmente la distribución de artistas por día, confirmando dos jornadas que prometen convocar a miles de personas en torno a la música en vivo. La programación contempla una amplia diversidad de estilos y generaciones, consolidando al evento como uno de los encuentros culturales más relevantes del país.

La jornada del sábado 28 de marzo estará encabezada por la banda australiana Jet, conocidos por éxitos como “Are You Gonna Be My Girl” y “Look What You’ve Done”, junto a destacados nombres de la escena latinoamericana y nacional como Cuarteto de Nos, Los Jaivas, León Gieco y Claudio Valenzuela, además de proyectos emergentes y propuestas locales que reflejan la diversidad musical que caracteriza al festival.

El domingo 29 de marzo, en tanto, la jornada será liderada por los escoceses Travis, quienes regresan al país con su reconocido repertorio de rock alternativo. Ese día también se presentarán bandas y artistas ampliamente queridos por el público como Bandalos Chinos, Gondwana, Los Tetas, Kudai y Supernova, entre otros artistas que completan una cartelera diversa que va desde el rock y el pop hasta el reggae, el funk y la música urbana.

Por otro lado, Mathias Encina, director del festival, adelantó aspectos de esta edición que mejorarán la experiencia visual y de sonido: “Contamos con cuatro escenarios, de los cuales habrá un escenario principal con una gran boca. Vamos a tener cuatro repetidoras que jugarán un papel importante para que quienes estén lejos también puedan escuchar. Nuevamente tendremos un escenario en el teatro más grande de Chile, nuestro Teatro Biobío, y en la explanada estará el ‘Pueblito REC’, un sector ferial donde la gente podrá comer, tomar algo y disfrutar de más música que estará en una carpa de circo”.

La organización adelantó que próximamente se darán a conocer los horarios oficiales de cada presentación, permitiendo a los asistentes planificar con anticipación su experiencia durante ambas jornadas del festival.

Una amplia oferta turística

Este jueves 5 de marzo se realizó en Santiago el lanzamiento oficial del Festival REC 2026, en una actividad desarrollada en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT). La instancia reunió a autoridades, representantes del sector turístico y actores de la industria cultural, con el objetivo de demostrar que “REC no solamente es un gran evento artístico, cultural y musical, sino que también es un gran evento turístico y tiene un impacto en toda la economía de la región“, así destacó Cristóbal Benítez Villafranca, director de Sernatur.

“Esta semana comenzamos el trabajo con la hotelería, el turismo y la gastronomía junto al apoyo de Senatur. También, estamos trabajando en conjunto con Carabineros para ver los temas de seguridad y con todos los organismos públicos vinculados al transporte público para tener horarios especiales que funcionen de manera adecuada. De esta forma las personas el próximo año no vendrán solo porque le gusta una banda, sino porque la experiencia de REC fue muy positiva”, enfatizó el gobernador regional, Sergio Giacaman.

Además, se informa la incorporación de Young Cister al line up del festival, quien se suma a la programación en reemplazo de Katteyes, artista que por problemas logísticos ajenos a la cantante, su equipo y la producción de REC no podrá participar en esta edición.