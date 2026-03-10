Evento solidario “Unidos por el arte, reconstruimos” en Teatro Biobio

Teatro Biobio, Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez 477, Concepción.

Viernes 13 de marzo – 18:30 horas.

Entradas: Paga lo que puedas ($3.000, $5.000, $7.000 y $10.000).

Frente a la emergencia provocada por los incendios que afectaron durante febrero a las comunas de Penco, Tomé, Laja y Florida, más de diez artistas y compañías de la Región del Biobío impulsan Unidos por el arte, reconstruimos, una jornada artístico-solidaria concebida como un acto colectivo de apoyo, reflexión y acción desde las artes escénicas.

La iniciativa surge desde la propia comunidad artística regional y es organizada de manera colaborativa por creadoras y creadores del territorio. Teatro Biobío se suma como coproductor, poniendo a disposición su Sala Principal, equipamiento técnico y capacidades de producción, participando en su coproducción y realización.

El programa contempla la participación de Las 6 Cantoras, con música tradicional chilena; Víctor Moris, con fusión rock latino; Hermanos Millar, con repertorio latinoamericano; Aires de Quena, en formato acústico; Compañía Calaucalis, con el poema-danza Historia de un naufragio; Incorpóreas, con una intervención escénica; y Barrio Sur, que se sumará al saxofonista Ignacio González en el cierre. Asimismo, participarán Bárbara Calderón y Carmen Veloso en lectura de décimas, Bastián Flores en danza, y otros artistas del territorio.

La jornada –apta para todo público– comenzará a las 18:30 horas con una recepción circense que darán la bienvenida al público, generando una atmósfera de celebración y comunidad desde el ingreso. A las 19:00 horas se dará inicio al programa en la Sala Principal, conducido por narradores que acompañarán un recorrido escénico continuo en cinco momentos con dramaturgia de Leyla Selman, que integrará intervenciones visuales y performáticas.

Las entradas estarán disponibles bajo la modalidad “paga lo que puedas”. La totalidad de lo recaudado será destinado a apoyar a personas y comunidades afectadas por los incendios en la Región del Biobío.

Unidos por el arte, reconstruimos se enmarca también en una serie de acciones que ha sostenido Teatro Biobío en los últimos años frente a situaciones de emergencia, articulando a la comunidad artística y a los públicos para canalizar apoyos concretos y ofrecer espacios de encuentro y contención cultural. Este año, en el marco de la campaña Todo Suma, las acciones han incluído otras seis funciones en Teatro Biobío para recaudar fondos, conciertos de Tetite Tutate en los territorios afectados por los incendios –en coordinación con municipios, establecimientos escolares y organizaciones territoriales– y recolección de materiales creativos para hacer actividades con niños y niñas.