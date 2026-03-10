Lanzamiento del libro “Postfútbol” de Juan Pablo Meneses

Drugstore, Avenida Providencia 2124 Providencia.

Miércoles 25 de marzo – 19:00 horas.

“El futbol ha muerto”, asegura Juan Pablo Meneses, quien tras el éxito de su crónica Niños futbolistas decide profundizar en el análisis de este deporte y su industria a través de un concepto que acuña en su libro Postfútbol.

“Es el momento en que el fútbol deja de ser solo un juego y se convierte en una multiplataforma. No desaparece el deporte, pero cambia su lógica: ahora el centro ya no es la pelota, sino el sistema que la rodea”, explica el autor.

¿Qué cambió? ¿El fútbol o la sociedad? La inteligencia artificial, el porno, el narco, las apuestas, los smartphones, son algunos de los temas que Meneses identifica como posibles motores de cambio del deporte en este ensayo que entrelaza la experiencia personal y la crónica literaria.

“Este libro no busca condenar ni salvar nada, busca entender. Lo que para algunos parecerá un espanto, para otros será vértigo y adrenalina. Ahí está la incomodidad de este nuevo deporte: ya no es solo un juego, es también un síntoma”, reflexiona Meneses.

En plena era de vigilancia, velocidad, algoritmos e hiperexposición, el periodista asegura que “el Mundial 2026 será recordado como el primero plenamente de postfútbol. Qatar fue el ensayo general”. Y proyecta que “ahora será un torneo ampliado, con más selecciones, distribuido en varios países, con distintos idiomas y monedas, atravesado por plataformas digitales y derechos globales”.

Postfútbol es un manifiesto que invita a los lectores a mirar la época actual con otros ojos. “Lo último que quiere este libro es presentar el postfútbol como algo a enfrentar. Al contrario: intenta mostrar algo que ya está ocurriendo todos los días. Me interesa que podamos entender mejor los cambios globales que estamos viviendo”, concluye.