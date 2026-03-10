Muestra “Sueños” del fotógrafo belga Harry Fayt en Estación Mapocho

Galería Bicentenario, Centro Cultural Estación Mapocho, Metro Cal y Canto.

Inauguración: sábado 14 de marzo.

Martes a domingo – 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas.

Hasta el 24 de mayo.

A través de una serie de fotografías realizadas bajo el agua, sin ninguna IA de por medio, Fayt construye escenas cuidadosamente elaboradas que transforman lo imposible en posible. Heredero de la tradición de los surrealistas figurativos de Bélgica, su obra dialoga con la estética de René Magritte y la misteriosa poesía de Paul Delvaux para buscar una reflexión del espectador sobre la sociedad contemporánea.

Las imágenes de “Sueños” despliegan un universo fantástico poblado de símbolos y referencias que invitan a sumergirse en las profundidades de la imaginación. La compleja puesta en escena y su prolijo dominio técnico dialoga con el absurdo, desafiando los límites de la realidad y expandiendo las posibilidades de la fotografía.

La exposición cuenta con la curatoría de Verónica Besnier, con el apoyo de Valonia-Bruselas Internacional, la Representación Valonia-Bruselas y la Embajada de Bélgica en Chile.

Sobre el artista

Nacido en Charleroi, Bélgica, Harry Fayt se tituló en fotografía publicitaria en 1998 y desarrolló una carrera dedicada al retrato. Fotografió a músicos y posteriormente a familias, lo que le permitió profundizar en la observación de la fisonomía de las emociones. Su transición hacia la fotografía subacuática comenzó al registrar a bebés nadadores, experiencia que marcó el inicio de una exploración estética que hoy caracteriza su obra.

En 2012, su reencuentro con la autora e intérprete Typh Barrow lo llevó a retomar el retrato de artistas, esta vez bajo el agua. Desde entonces, Fayt ha desarrollado un singular universo mediante experimentos técnicos y narrativos que le permiten crear escenas cada vez más audaces y poéticas. En 2023 fue distinguido por el gobierno belga francófono con el título de Chevalier du Mérite Wallon, reconocimiento otorgado a personalidades que contribuyen a promover Valonia a través de su trabajo.