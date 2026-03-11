Muestra “Racconto” en Museo de la Memoria

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

Inauguración: jueves 12 de marzo – 18:00 horas.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos presenta RACCONTO, exposición individual del artista chileno Leonardo Portus, curada por el historiador del arte José de Nordenflycht.

El proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito nacional de financiamiento, CONVOCATORIA 2025 del Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio propone una reflexión visual sobre la memoria de crímenes políticos vinculados a la dictadura chilena ocurridos tanto en Chile como en el extranjero.

La exposición se estructura a partir de cuatro maquetas arquitectónicas que recrean escenas asociadas a atentados que marcaron la historia política reciente, situados en distintas capitales del mundo:

Buenos Aires (1974): asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert , tras la explosión de una bomba instalada en su automóvil durante su exilio en Argentina.

asesinato del ex comandante en jefe del Ejército y su esposa , tras la explosión de una bomba instalada en su automóvil durante su exilio en Argentina. Roma (1975): atentado contra el ex vicepresidente Bernardo Leighton y Anita Fresno , quienes sobrevivieron con graves secuelas tras ser baleados en la vía pública.

atentado contra el ex vicepresidente y , quienes sobrevivieron con graves secuelas tras ser baleados en la vía pública. Washington, D.C. (1976): asesinato del ex canciller Orlando Letelier y su asistente Ronni Moffitt mediante un coche bomba en pleno centro de la capital estadounidense.

asesinato del ex canciller y su asistente mediante un coche bomba en pleno centro de la capital estadounidense. Santiago(1986): ataque perpetrado por una patrulla militar contra Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, quienes fueron rociados con combustible y quemados; Rojas murió días después producto de las heridas.

A través de estas maquetas, Portus desplaza el lenguaje de la arquitectura hacia el campo del arte contemporáneo para explorar cómo los espacios urbanos conservan las huellas de la violencia política y de la memoria colectiva. Las obras se complementan con un “muro forense”, un archivo visual que amplía el relato de estos hechos. En conjunto, la exposición propone un ejercicio de racconto —un recuento narrativo— que conecta ciudades, historias de violencia y memorias.

“En un contexto global donde la violencia parece comenzar a normalizarse en distintos ámbitos de la vida pública, esta exposición nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria histórica”, señala María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. “El arte abre espacios para reflexionar sobre cómo estos hechos marcan a las personas y también a las ciudades que habitamos”.

“Este proyecto es además un punto de inflexión en mi praxis y trayectoria artística, las maquetas se sitúan en un punto de la representación ambiguo y complejo: de un presente posible, los fragmentos borrosos de un recuerdo, de un pasado donde tampoco ha sucedido la tragedia”, comenta el artista Leonardo Portus. A su vez, agrega: “La fantasmagoría de ciertos rasgos pictóricos de las obras también apuntan a lo siniestro posible dentro de nuestro cotidiano, y de que estos lugares pueden replicarse en múltiples situaciones, como un bucle ominoso”.

Leonardo Portus (Santiago, 1969) es artista visual autodidacta cuyo trabajo explora la relación entre ciudad, arquitectura y memoria. José de Nordenflycht (Viña del Mar, 1970) es doctor en Historia del Arte y profesor titular de la Universidad de Playa Ancha, con una amplia trayectoria en proyectos curatoriales en museos e instituciones culturales de Chile y el extranjero.