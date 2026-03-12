Festival de Flamenco en Vitacura

Lo Matta Cultural, Av. Kennedy 9350, VITACURA.

Sábado 14 de marzo – 19:00 a 22:00 horas (apertura de puertas desde las 18:00 horas).

Entrada liberada.

En el marco del Mes de la Mujer, la Corporación Cultural de Vitacura invita a la comunidad a ser parte del Festival de Flamenco 2026, una cita imperdible que reunirá a reconocidas agrupaciones del mundo del flamenco en una noche donde el cante, el baile y la guitarra serán protagonistas.

El encuentro busca relevar la fuerza expresiva de este arte, destacando su profunda raíz tradicional y, al mismo tiempo, su permanente capacidad de renovación escénica, en un entorno patrimonial que se transformará en el escenario ideal para celebrar la intensidad y la pasión del flamenco.

“Queremos que Lo Matta Cultural se convierta en un punto de encuentro donde la comunidad pueda vivir la fuerza y la emoción del flamenco en un entorno patrimonial único. Este festival, que forma parte de nuestra programación del Mes de la Mujer, también busca relevar el aporte fundamental de las mujeres en la música y la danza, reconociendo su talento, liderazgo y contribución permanente a la escena cultural”, señala Juanita Mir, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Vitacura.

Flamenco al aire libre en Lo Matta Cultural

El encuentro se desarrollará al aire libre, transformando el espacio patrimonial en un gran escenario donde la intensidad del flamenco se vivirá en comunidad, en un panorama cultural ideal para disfrutar en familia.

Entre las agrupaciones participantes destaca la Compañía La Plazuela con la obra Que corra el aire, montaje de 60 minutos y 13 artistas en escena que explora los cantes más antiguos —como seguiriyas, caña, caracoles y tangos— desde una mirada renovada, incorporando nuevas formas de movimiento, iluminación y vestuario, y construyendo un puente entre la raíz ancestral y la renovación escénica.

También se presentará la Compañía Dolores Contador con ¡Vivir Flamenco!, espectáculo de flamenco tradicional con música y danza en vivo interpretado por nueve artistas de reconocida trayectoria nacional e internacional. Con bailaoras, bailaores, cantaores, guitarristas y percusión en escena, la propuesta recorre distintos palos del flamenco, transmitiendo la pasión, la fuerza y la autenticidad de este arte milenario.

La jornada concluirá con el espectáculo ¡De aquí y de allá!, dirigido por Felipe Clivio, bailaor chileno con 20 años de trayectoria profesional en España, que propone un diálogo entre las culturas de Chile y España, enriqueciendo la escena local con una mirada internacional.