Filme “Cuerpo celeste – el verano que todo cambió”

Estreno: jueves 23 de abril.

El segundo largometraje de Nayra Ilic García llega a cines tras su recorrido por importantes festivales internacionales: Tribeca, San Sebastián, Guadalajara, La Habana y SANFIC.

Ambientada en el norte de Chile en 1990, la película sigue a una joven que enfrenta el fin de su infancia en medio de un país que también intenta reinventarse.

Protagonizada por Helen Mrugalski, una de las nuevas caras del cine chileno —ganadora del premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de La Habana—, junto a un elenco destacado que incluye a Daniela Ramírez, Néstor Cantillana y Mariana Loyola, la película sigue a Celeste, una adolescente de 15 años cuya vida cambia abruptamente tras un hecho que fractura su entorno familiar. En un paisaje marcado por la inmensidad del norte chileno, el desierto se convierte en un espacio cargado de memoria y revelaciones.

Ambientada en la costa nortina, la historia se sitúa en los inicios de los años noventa. Mientras su madre se hunde en una crisis emocional y las certezas adultas comienzan a desmoronarse, Celeste atraviesa su propio proceso de transformación. Meses más tarde, el regreso al mismo lugar bajo la promesa de un eclipse solar la enfrentará a una realidad inevitable: el mundo que conocía ya no existe.

La película retrata el despertar emocional de una adolescente en un Chile que también comenzaba a transformarse. En ese cruce entre historia personal y memoria país, la directora construye un coming of age donde el paisaje se vuelve protagonista y testigo.

Cuerpo Celeste tuvo su estreno mundial en el Festival de Tribeca, donde obtuvo la Mención Especial del Jurado y fue destacada en The New York Times. Posteriormente integró la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián. Su recorrido internacional incluyó, además, los festivales de Guadalajara, Mannheim-Heidelberg, SANFIC y Toulouse, y fue multipremiada en el Festival de Cine de La Habana, consolidando su posicionamiento antes de su llegada a salas nacionales.

La cinta marca el regreso de Nayra Ilic García al largometraje tras su ópera prima Metro Cuadrado, premiada en FIC Valdivia. En esta nueva obra, la realizadora profundiza en su exploración de personajes femeninos en tránsito, trasladando su mirada hacia la adolescencia y los procesos de pérdida, identidad y memoria.

La producción fue realizada por las compañías chilenas Planta y Horamágica, en coproducción con Oro Films y Dispàrte (Italia). El equipo creativo incluye a Sergio Armstrong en la dirección de fotografía, Valeria Hernández en el montaje y música original de David Tarantino.