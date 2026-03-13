Muestra “Imágenes paganas” en Lo Matta Cultural

Lo Matta Cultural, Av. Kennedy 9350, Vitacura.

Sábado 28 de marzo al domingo 7 de junio.

Lunes, 15:00 a 19:00 horas. Martes a domingo, 10:00 a 19:00 horas.

Entrada liberada.

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A 337 años de su estreno, “Dido y Eneas”, considerada la primera gran ópera inglesa volvió a las tablas y con una versión hecha por artistas valdivianos. En enero pasado, la obra original del año 1689 se pudo ver en una única función en el Teatro Regional Cervantes de Valdivia, gracias a una producción de la Agrupación

Lo Matta Cultural presenta Imágenes Paganas, de la fotógrafo chilena Pin Campaña. La exposición constituye una retrospectiva inédita del trabajo de la artista, desarrollado desde los años 90 hasta hoy, y ofrece al público la posibilidad de recorrer más de tres décadas de creación que transitan entre el encargo editorial y la exploración autoral.

La muestra reúne 121 fotografías y un video permanente, organizados en 18 muros, y un montaje central compuesto por ocho impresiones translúcidas de cuatro metros de altura. Estructurada en cuatro áreas —Retratos, Naturaleza, Paisajes y Mundo indígena-, Imágenes paganas propone una experiencia envolvente que permite apreciar la evolución técnica y estética de la artista, desde sus primeras obras en formato análogo —posteriormente digitalizadas- hasta sus producciones más recientes.

“Me parece importante realizar esta muestra porque permite compartir con el público un recorrido de muchos años que no había sido exhibido… La fotografía para mí no es un trabajo, es una obsesión, mi vida. Esta exposición permite mostrar un trabajo enorme que he ido construyendo a lo largo de los años: retratos, reportajes, comunidades, naturaleza y paisajes. En cada imagen busco transmitir lo que siento, lo que me conmueve y cómo interpreto el mundo. Es mi manera de dejar atrapado, aunque sea un instante de vida y de muerte, de conectar con la gente, la naturaleza y los animales. Agradezco a Vitacura por abrir este espacio y dar la oportunidad de mostrar una trayectoria que ha sido parte fundamental de mi vida”, declara la artista al referirse a su obra y experiencia como fotógrafa.

Un eje fundamental de la exposición son las figuras que han pasado por su lente: la fotógrafa ha captado a lo largo de su trayectoria a destacadas personalidades como Mario Vargas Llosa, Nicanor Parra, Delfina Guzmán, Gloria Münchmeyer, Roberto Bolaño y Gustavo Cerati, entre otros. A su vez, los territorios y comunidades registrados —que se extienden desde Puerto Williams hasta Perú— dan cuenta de una mirada amplia y profundamente conectada con el entorno, reafirmando el carácter diverso y transversal de la muestra.

Para Vitacura, Imágenes Paganas constituye una oportunidad extraordinaria de acercar al público a la fotografía contemporánea chilena y de reconocer el legado de una artista que ha marcado varias generaciones. Esta exposición permite explorar la creatividad, la memoria e identidad a través de una mirada singular, que combina excelencia técnica y sensibilidad artística.

“Es un orgullo para nuestra comuna presentar una retrospectiva de esta envergadura en Lo Matta Cultural. Pin Campaña es una figura fundamental de la fotografía contemporánea chilena. Esta muestra permite acercar al público una obra que une memoria, identidad y territorio, reafirmando nuestro compromiso con las artes visuales”, señala Camila Merino, alcaldesa de Vitacura.

“Para nosotros, como Corporación Cultural, es esencial abrir espacios que permitan conocer el trabajo de artistas que, como Pin, han desarrollado una trayectoria extensa y diversa, que incluye retratos emblemáticos, registros de comunidades y un mundo visual que trasciende lo editorial, mostrando también la sensibilidad y la mirada personal de la artista. Esta exposición es una oportunidad para que toda la ciudadanía pueda conectarse con la riqueza de nuestra cultura visual y disfrutar de un recorrido que combina historia, creatividad y emoción”, destaca Merino, presidenta de la Corporación Cultural de Vitacura.

Una retrospectiva largamente pendiente

La exposición invita a recorrer más de tres décadas del trabajo de Pin Campaña, mostrando su trayectoria tanto en el ámbito editorial como en su exploración más personal y autoral. Este recorrido permite apreciar la diversidad de su obra y conocer de primera mano la mirada de la artista sobre su propio trabajo.

La curadora Cristina Alemparte explica que el objetivo central fue visibilizar una obra ampliamente apreciada en el mundo fotográfico, pero nunca presentada en formato retrospectivo: “Pin es una figura muy reconocida en el mundo de la fotografía, pero el público general aún no conocía este trabajo bellísimo y cuidado. Se trata de una obra de más de treinta años que nunca se mostró en conjunto. Esta exposición busca precisamente eso: revelar una trayectoria que estaba pendiente de ser vista”, subraya Alemparte.

Campaña inició su trabajo en Chile a fines de los años 80, integrándose al circuito editorial en una época donde pocas mujeres ejercían como fotógrafas en ese ámbito. Destacó por su notable capacidad de retrato, construyendo imágenes que con el tiempo se transformaron en fotografías emblemáticas dentro del mundo literario y artístico.

El criterio curatorial prioriza estos retratos memorables, muchos de ellos convertidos en imágenes icónicas de escritores y figuras culturales, para luego incorporar su trabajo documental sobre comunidades y mundo indígena y finalmente su obra más personal: naturalezas, flores y paisajes que revelan un universo creativo íntimo.

Un montaje que dialoga con su personalidad

La exposición fue pensada para reflejar la sensibilidad y creatividad de la artista, generando una experiencia envolvente que permite al público conectarse con su universo visual. Los elementos del montaje buscan transmitir la manera particular en que Pin Campaña observa el mundo y construye sus imágenes.

“El diseño expositivo fue concebido para que cada obra y cada espacio dialoguen con la personalidad de Pin. Las piezas -en su mayoría de formato mediano y pequeño- buscan generar cercanía e intimidad con el público, mientras que los ocho grandes pendones translúcidos en el centro de la sala crean un recorrido etéreo y envolvente”, detalla la curadora. Y aclara que gran parte de las fotografías de los años 90 fueron realizadas en formato análogo -diapositiva en color y papel en blanco y negro- y posteriormente digitalizadas para su exhibición, conversando con obras digitales más recientes. “Campaña interviene y trabaja sus imágenes, otorgándoles un sello propio que amplía el lenguaje editorial hacia una dimensión más autoral y plástica”. La selección de los formatos, la disposición de los pendones y la organización de los muros “busca que los visitantes experimenten tanto el trabajo editorial como la dimensión más íntima y personal de la artista, permitiendo descubrir un universo rico en detalles, emociones y sensibilidad visual”, explica Alemparte.

“El montaje me parece hermoso porque refleja cómo soy: sensible, volátil y observadora”, comenta Pin Campaña. “Los pendones translúcidos y los formatos pequeños permiten que el público se sumerja en mis imágenes y en mi manera de ver el mundo. La exposición es como yo misma: un conjunto de experiencias, emociones y detalles que se entrelazan”.

Con Imágenes Paganas, Lo Matta Cultural reafirma su compromiso con la difusión de la fotografía contemporánea chilena, ofreciendo al público una síntesis de más de tres décadas de trabajo que articula retrato, identidad, mundo indígena y naturaleza en una experiencia visual profunda y envolvente.