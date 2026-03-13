Presentación del libro “Las otras” de Alia Trabucco Zerán

Centro Cultural España, Av. Providencia 927, Providencia.

Jueves 19 de marzo – 18:30 horas.

Alia Trabucco Zerán presentará “Las otras”, en compañía de Diamela Eltit y Claudio Alvarado Lincopi.

Reseña editorial

Con la agudeza, la imaginación crítica y la escritura fina y sugerente que le han valido reconocimientos internacionales como el Premio Femina étranger, Alia Trabucco Zerán brinda en Las otras una mirada radical «sobre el presente y sus espinas». Se trata de una quincena de ensayos, trenzados con gran inteligencia, en los que la autora echa mano de sus inquietudes, lecturas, vivencias y recuerdos para lanzar sobre el mundo contemporáneo un examen que intenta entender los nuevos escenarios y al mismo tiempo pensar otros horizontes.

Los dilemas del feminismo, lo queer, la catástrofe palestina, el cuerpo y el islam, la circulación de imágenes en el mundo virtual, los neofascismos o la recuperación de la memoria de los ancestros suscitan en Trabucco Zerán reflexiones que emocionan e interpelan. «¿Es que en realidad miramos con las palabras?», se pregunta a raíz del poder del lenguaje a la hora de nombrar o de borrar. «¿Y qué hacer con el escritor cuya postura nos incomoda radicalmente?», inquiere en otro brillante texto sobre las nuevas formas de censura. Un libro que confirma el talento de una escritora imprescindible en el actual panorama de la literatura.

«Una de las voces más contundentes de la literatura chilena actual», Rocío Montes, Babelia.

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Sobre la autora:

Alia Trabucco Zerán (Santiago de Chile, 1983) es narradora y ensayista. En 2015 publicó La resta (Lumen, 2023), finalista del Man Booker International y del LiBeraturpreis en Alemania, y que le valió el Premio Mejor Novela Inédita del Ministerio de las Culturas de Chile. Volvió a obtenerlo con Limpia (Lumen, 2022), traducida en veinte países, ganadora del Femina étranger 2024, finalista de los premios Lattes Grinzane e Inge Feltrinelli y adaptada al teatro y al cine. En 2022 se le otorgó el Premio Anna Seghers por su trayectoria literaria y fue finalista del National Book Critics Circle Award. Lumen publicó también Las homicidas (2019), que recibió el Premio de la British Academy y también fue adaptado al cine. En 2024 la autora obtuvo el Premio de Literatura Eccles Centre y Hay Festival para su próximo proyecto. Su última obra es Las otras(Lumen, 2026).