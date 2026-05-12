La colaboración de Manuel García en “La Casa de los Espíritus” con versión de Víctor Jara

El trovador Manuel García estrenó una colaboración en la serie “La casa de las espíritus”, que exhibe actualmente la plataforma Prime.

Específicamente, el músico acaba de grabar “Deja la vida volar” para la versión televisiva de la clásica novela homónima de Isabel Allende.

La banda de sonido está a cargo del argentino Tomás Videla e incluye el tema de Víctor Jara interpretado por Manuel García, que el trovador ariqueño incluyó en su reciente regreso a Lollapalooza y que incluye en su actual espectáculo en vivo.

A lo largo de su trayectoria, García ha homenajeado a Víctor Jara como una influencia y figura fundamental de la música chilena, teniendo entre sus hitos el espectáculo “Víctor Jara Sinfónico” (2006) reconocido como uno de los mejores homenajes dedicados a la obra del legendario cantautor chileno asesinado en 1973.

Ese concierto -y posteriormente editado en disco- fue un proyecto dirigido por Guillermo Rifo y los arreglos musicales de Carlos Zamora a cargo de una orquesta de 54 músicos y 70 integrantes del coro sinfónico de la Universidad de Concepción.

Puedes escuchar la canción AQUÍ.