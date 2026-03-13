Recital de despedida de Mamma Soul en Peñalolén

Azotea Centro Cultural Chimkowe, Av. Grecia 8787, Peñalolén.

Viernes 13 de marzo – 20:00 horas.

Gratis.

Una de las primeras bandas nacionales integradas exclusivamente por mujeres dice adiós tras 25 años de música. Su concierto de despedida será gratuito y al aire libre en la Azotea del Centro Cultural Chimkowe.

El viernes 13 de marzo, Michele, Myztyk y Natalie subirán por última vez a un escenario como Mamma Soul. La banda que durante más de dos décadas fue una de las voces más influyentes de la música popular chilena — con un Altazor, un Disco de Oro y una nominación al Grammy Latino en su haber — eligió el Mes de la Mujer y la comuna de Peñalolén para cerrar su historia.

A inicios de marzo, el grupo anunció oficialmente el cierre de su ciclo a través de un comunicado que generó una amplia respuesta en redes sociales. “Decidimos cerrar esta etapa con gratitud y respeto por lo que fuimos y por lo que somos. No hay quiebres ni sombras, solo la certeza de que los ciclos se cumplen y que nuevas rutas creativas nos esperan”, señalaron las integrantes.

Nacida en 1998, Mamma Soul fue una de las primeras bandas integradas exclusivamente por mujeres en la escena del rock y pop chileno. A lo largo de su extensa historia, y pese a varios cambios de formación, se mantuvieron siempre como un conjunto integrado solo por mujeres.

Su disco debut Fe (2001) obtuvo Disco de Oro y les valió reconocimientos de primer nivel: el Premio Apes 2001, el Altazor 2002 en la categoría Mejor Disco de Música Popular Rock, una nominación al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Grupal y una nominación a los premios MTV en la categoría Mejor Video. Con canciones que defendieron la identidad femenina, la libertad de expresión y la fuerza colectiva, la banda se convirtió en una voz referente de varias generaciones de público chileno.

El concierto es parte de Chimkowe a Cielo Abierto, el nuevo formato de la Corporación Cultural de Peñalolén que convierte la azotea del Centro Cultural Chimkowe — abierta sobre Avenida Grecia, en pleno corazón de Peñalolén — en un escenario a cielo abierto. Su primera edición, con Beatlemanía, reunió a cientos de personas. Esta será su segunda noche. La jornada se enmarca en las Actividades del Mes de la Mujer en Peñalolén y contará con la presentación de gatajazz, una de las nuevas promesas del indie chileno y estudiante de la Escuela de Producción Musical de la misma institución.