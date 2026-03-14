Orquesta Filarmónica de Santiago en Plaza de Armas

Plaza de Armas, Metro Plaza de Armas, Santiago.

Domingo 15 de marzo – 20:00 horas.

Gratis.

Después de dos décadas, la Orquesta Filarmónica de Santiago volverá a presentarse en la Plaza de Armas en un concierto gratuito que marcará el lanzamiento de “Santiago es Música”, un nuevo ciclo cultural impulsado por la Municipalidad de Santiago y el Teatro Municipal que busca llevar la música, la ópera y la danza a los espacios públicos de la capital.

La actividad inaugural se realizará este domingo y reunirá a cerca de 3 mil personas en el corazón del centro histórico de la ciudad, en una jornada que también busca revitalizar y reactivar este emblemático espacio público de la capital. En la ocasión, la orquesta —dirigida por su director residente, Pedro-Pablo Prudencio— interpretará la Sinfonía N.º 9 en mi menor, Op. 95 “Del Nuevo Mundo” de A. Dvořák.

“Santiago es Música” se realizará cada mes de marzo y contempla presentaciones de los cuerpos artísticos del Teatro Municipal de Santiago —Orquesta Filarmónica, Coro y Ballet de Santiago— junto con la Orquesta de Cámara y la Escuela de Ballet. A través de conciertos, espectáculos e intervenciones en distintos espacios emblemáticos de la comuna, el proyecto busca acercar la música, la ópera y la danza a nuevos públicos y posicionar a Santiago como un punto de encuentro para la actividad artística.

La iniciativa también apunta a convertirse en el hito cultural con el que la comuna cerrará el período estival y dará la bienvenida al nuevo año, llevando las artes musicales al espacio público y ampliando el acceso de la ciudadanía al trabajo artístico del Teatro Municipal de Santiago. La propuesta se inspira en experiencias internacionales como el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, organizado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó que “después de 20 años la Orquesta Filarmónica vuelve a presentarse en la Plaza de Armas, como reflejo del buen momento del teatro y de la voluntad decidida de esta administración de acercar la cultura a los vecinos y, al mismo tiempo, contribuir a recuperar nuestro centro histórico”.

Por su parte, la directora general del Teatro Municipal de Santiago, Carmen Gloria Larenas, señaló que el recinto “siempre busca nuevas formas de mostrar el trabajo de sus artistas y conectar con públicos amplios y diversos, especialmente en la antesala de la celebración de nuestros 170 años de vida. Estar presentes en el espacio público ha sido un anhelo de largo tiempo para el teatro y hoy podemos hacerlo realidad junto a la Municipalidad de Santiago”.

En 2027, cuando el Teatro Municipal de Santiago cumpla 170 años de historia, “Santiago es Música” se proyecta como un festival que se extenderá por varios días, con una programación especial y más actividades gratuitas en distintos puntos de la comuna, celebrando la trayectoria del principal escenario artístico del país.

Sobre la Orquesta Filarmónica de Santiago

Formada en 1955, la Orquesta Filarmónica de Santiago es uno de los pilares artísticos del Teatro Municipal de Santiago y reúne a destacados músicos nacionales e internacionales. Su repertorio abarca desde el período barroco hasta la música contemporánea y ha contado con reconocidos directores titulares, entre ellos Juan Mateucci, Enrique Iniesta, Juan Carlos Zorzi, Enrique Ricci, Fernando Rosas, Juan Pablo Izquierdo, Roberto Abbado, Maximiano Valdés, Gabor Ötvös y Jan Latham-Koenig.

En 2025, la agrupación celebró 70 años de trayectoria y actualmente desarrolla su temporada artística bajo la dirección de su titular, Paolo Bortolameolli, junto al director residente Pedro-Pablo Prudencio. Y su director emérito es el maestro Juan Pablo Izquierdo.