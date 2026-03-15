Día de la Astronomía

Santiago de Chile, Melipilla y Talagante.

Lunes 16 a jueves 26 de marzo .

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La Universidad de Chile, a través de su Departamento de Astronomía (DAS) y el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), la Institución ha coordinado una ambiciosa cartelera que incluye a destacados investigadores. El objetivo es claro: democratizar el conocimiento y recordar por qué los cielos chilenos son el laboratorio natural más importante del planeta.

Un compromiso con la divulgación

La propuesta de este año destaca por su capilaridad territorial. Investigadores, académicos y estudiantes de postgrado se movilizarán por toda la Región Metropolitana para dictar ponencias diseñadas para todo público, desde estudiantes curiosos hasta adultos apasionados por el espacio.

«Estamos muy felices de ser parte de este maravilloso evento. Contaremos decenas de charlas que dictaremos en diversos lugares y comunas de la región Metropolitana. Las hemos diseñado con mucho cariño y estoy seguro de que la gente se dará cuenta de lo fascinante que es esta ciencia», afirma el profesor Patricio Rojo, Director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.

Por su parte, el contenido de las ponencias promete un viaje que va desde nuestro vecindario solar hasta los límites del universo observable.

«Las temáticas de nuestras actividades pasarán por un sinfín de contenidos: Galaxias, Planetas, Agujeros Negros, Cometas… será un verdadero festival cósmico. Este evento nos permite ‘sacar’ a la astronomía de nuestros telescopios y dejar un germen de conocimiento en la mente de nuestros compatriotas», explica Ricardo Muñoz, Jefe de Comunicaciones y Extensión del Observatorio Astronómico Nacional.

Calendario de Charlas: Astronomía para todos

A continuación, detallamos la nutrida agenda de actividades que la Universidad de Chile ha preparado para esta celebración. Invitamos a la comunidad a revisar los horarios y lugares para sumarse a este viaje por el espacio:

Lunes 16 de marzo

11:00 hrs | La Pintana (Dideco La Pintana – Porto Alegre 12537, San Rafael, La Pintana)

«Vida más allá del Planeta Tierra»

Dictada por Patricio Rojo, Ph.D. en Astrofísica de la Universidad de Cornell y Director del Departamento de Astronomía FCFM U. de Chile. En esta charla se abordará una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿Estamos solos en el universo? El académico explicará los esfuerzos actuales por encontrar bioseñales y cómo la tecnología de las próximas décadas podría darnos las primeras respuestas sobre vida presente o pasada.

Público Objetivo: Escolar

Martes 17 de marzo

11:00 hrs | Recoleta (Teatro Municipal de la Corporación Cultural – Calle Inocencia #2711)

«La Expansión del Universo»

Dictada por Walter Max-Moerbeck, Ph.D. en Astrofísica de CALTECH y académico de Astronomía U. de Chile. La ponencia explorará cómo descubrimos que el universo crece, qué pistas nos deja este fenómeno y cómo se miden las distancias galácticas para comprender los misterios del cosmos.

Público Objetivo: Escolar

19:30 hrs | Puente Alto (Corporación Cultural – Av. Eyzaguirre 02115)

«Atlas 3I: Un cometa muy especial»

Dictada por Diego Mardones, Ph.D. en Astrofísica de la Universidad de Harvard y académico de Astronomía U. de Chile. Tras el regreso del objeto interestelar más popular del último tiempo, el científico revelará la verdad científica detrás de ATLAS 3I, un cometa tan particular que algunos llegaron a catalogar como una «nave espacial».

Público Objetivo: Toda la familia

Miércoles 18 de marzo

10:30 hrs | Melipilla (Teatro Municipal)

«Los misterios del Universo»

Dictada por Charlotte Simmonds, Ph.D. en Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Ginebra y académica de Astronomía U. de Chile. La charla se centrará en el Telescopio Espacial James Webb (JWST) y cómo esta proeza tecnológica está revolucionando nuestra visión del cosmos al permitirnos observar las galaxias más distantes formadas poco después del Big Bang.

Público Objetivo: Escolar

10:30 hrs | La Cisterna (Auditorio Casa de la Cultura Víctor Jara – Av. José Miguel Carrera 8585)

«Descubriendo el Origen del Universo desde Chile»

Dictada por Bernardita Ried, Ph.D. (c) de la Universidad de Stanford y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile. Bernardita explicará el rol del desierto de Atacama como ventana privilegiada y abordará fundamentos de cosmología, incluyendo el fondo de radiación cósmica de microondas, en un lenguaje cercano para toda la familia. Público Objetivo: Escolar

11:00 hrs | Lo Espejo (Auditorio Municipal – Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez 8321)

«Dónde y cómo se forman las estrellas»

Dictada por Guido Garay, Ph.D. en Astrofísica de la Universidad de Harvard, Premio Nacional de Ciencias Exactas y astrónomo U. de Chile. La charla es una muestra gráfica sobre el nacimiento de los astros y los descubrimientos realizados por el observatorio ALMA en el norte de Chile, liderados por uno de los investigadores más destacados en el área. Público Objetivo: Escolar

19:00 hrs | Las Condes (Corporación Cultural Las Condes – Av. Apoquindo 6570)

«Lo esencial es invisible a los ojos: Radioastronomía»

Dictada por Ricardo Finger, Doctor en Instrumentación Astronómica de la Universidad de Chile. La actividad es una invitación a descubrir cómo la radioastronomía ha revelado secretos invisibles al ojo humano y por qué ALMA es hoy el representante más sorprendente de esta tecnología.

Público Objetivo: Toda la familia

19:00 hrs | Huechuraba (Planetario Huechuraba-Calle Premio Nobel N° 5555)

Estrellas: el verdadero origen de la vida

Dictada por Monica Rubio, Doctora en Astronomía de la Universidad de Paris, Premio Nac. de Ciencias Exactas 2017, Vicepresidenta del Unión Astronómica Internacional y astrónoma de la U. de Chile. Esta charla buscará describir el maravilloso proceso del nacimiento de las estrellas, siendo una pieza clave para estos hallazgos el poder del Radio Observatorio ALMA,

Público Objetivo: Toda la familia

Jueves 19 de marzo

11:00 hrs | Talagante (Teatro Municipal de Talagante)

«La última luz del Universo»

Dictada por Andrea Mejías, Doctora en Astronomía y coordinadora de Extensión del Observatorio Astronómico Nacional. En esta charla para todo público, conoceremos a las estrellas más pequeñas, frías y menos brillantes que el Sol, descubriendo su intrigante historia y longevidad.

Público Objetivo: Escolar

19:00 hrs | Viña del Mar (Teatro Municipal de Viña del Mar – Plaza Vergara s/n)

«La Luna»

Dictada por José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999. El profesor Maza recorrerá durante 45 minutos la historia de nuestro satélite, su origen, relación con los ciclos vitales y la cultura humana, con su característico estilo sencillo y didáctico.

Público Objetivo: Toda la familia

Viernes 20 de marzo

10:00 hrs | Lo Barnechea (Colegio Parroquial Santa Rosa. Av Raúl Labbé 13.921)

«Orión: El cazador con correa de estrellas»

Dictada por Abigali Rodríguez, candidata a Doctora en ciencias mención astronomía de la Universidad de Chile. Especialmente dirigida a niños, esta charla presenta la constelación de Orión, sus estrellas Betelgeuse y Rigel, y las leyendas mitológicas que habitan en el cielo nocturno.

Público Objetivo: Escolar

11:00 hrs | Santiago (Salón Principal Centro Cultural CEINA – Arturo Prat 33)

«El Universo Oscuro»

Dictada por Andrés Escala, Ph.D. en Astrofísica de la Universidad de Yale. Una charla magistral sobre los objetos que emiten poca o ninguna luz, como agujeros negros y materia oscura, además del fascinante fenómeno de las ondas gravitacionales.

Público Objetivo: Escolar y Toda la Familia.

20:00 hrs | Macúl (Gimnasio Municipal – Avenida Quilín 3250)

«Marte: ¿Futuro de la humanidad?»

Dictada por Diego Mardones. Una charla familiar sobre las características que hacen del planeta rojo el candidato principal para futuros viajes interplanetarios y la curiosidad que despierta en nuestra especie.

Público Objetivo: Toda la familia

20:00 hrs | Maipú (Cerro Primo Rivera)

«Naves Espaciales y Cometas»

Dictada por César Fuentes, Ph.D. en Astrofísica de la Universidad de Harvard. Un análisis sobre el material extraterrestre que cae a la Tierra y la reciente atención mundial sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS.

Público Objetivo: Toda la familia

NOTA: Esta charla será televisada por NTV

21:00 hrs | Maipú (Cerro Primo Rivera)

«Somos Polvo de Estrellas»

Dictada por el Dr. José Maza. La ponencia más famosa del científico nacional, donde explica cómo los átomos de nuestro cuerpo (excepto el hidrógeno) se fabricaron en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años.

Público Objetivo: Toda la familia

Sábado 21 de marzo

11:00 hrs | Providencia (Centro Cultural Montecarmelo)

«Agujeros Negros para principiantes»

Dictada por Paula Cáceres, candidata a doctora en ciencias mención astronomía de la Universidad de Chile. Esta es una charla apta para toda la familia y no requiere conocimientos previos sobre el cosmos. Está centrada en cómo se forman estos objetos y cómo los telescopios en Chile ayudan a encontrarlos.

Público Objetivo: Toda la familia

11:30 hrs | Quinta Normal (Museo Artequin)

«La Familia del Sol»

Dictada por la Dra. Mabel Valerdi, investigadora postdoctoral del Departamento de Astronomía de la U. de Chile. La charla realiza un recorrido lúdico por los integrantes de nuestro sistema solar.

Público Objetivo: Toda la familia

20:00 hrs | Cerro Navia

El Misterio de Saturno

Dictada por Danilo Sepúlveda, Magíster en Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

La charla se enfoca en Saturno. Su estética majestuosa, la misma que ha fascinado a todo aquel que haya posado sus ojos sobre él. Un gigante gaseoso rodeado de fragmentos de hielo y ubicado en la sexta ubicación en distancia al sol. Poseedor de 272 satélites naturales. Esta será una charla alucinante.

Público Objetivo: Toda la familia

Jueves 26 de marzo

20:00 hrs | La Reina (Parque La Reina)

«La Vía Láctea: Nuestro Hogar Cósmico»

Dictada por el Dr. Ricardo Muñoz, académico del DAS. Como cierre de estas jornadas, el Dr. Muñoz nos guiará a través de la estructura de nuestra propia galaxia, revelando la historia y posición de la Tierra en este inmenso sistema estelar.

Público Objetivo: Toda la familia