Ciclo de Cine en Sitio de Memoria Irán 3037

Sitio de Memoria, Irán 3037, Macul.

Jueves 19 y 26 de marzo, 2 de abril – 19:00 horas.

Durante marzo y comienzos de abril, el Cineclub Irán 3037 Sitio de Memoria dará inicio a su primer ciclo de programación “Resistir la justicia”, en el marco del mes de la mujer. A través de tres funciones consecutivas, los días jueves 19 y 26 de marzo y el 02 de abril, a las 19:00 hrs, el ciclo propone una mirada a obras que dialogan con la memoria, las experiencias íntimas y la historia colectiva del país. Cada función será acompañada por una conversación con las y los realizadores, además de la guionista Alejandra Moffat y la productora Paola Castillo.

La instancia, que busca abrir un espacio de encuentro en torno al cine de autor y al documental chileno contemporáneo, ha sido programada por Isabel Orellana, productora de Araucaria Films y Programadora Senior del Festival Internacional de Cine de Valdivia. “‘Resistir la justicia’ es el primer ciclo del Cineclub Irán 3037 y convoca a una serie de películas chilenas que cuestionan la justicia de nuestro país desde miradas personales y mecanismos únicos”, señala Orellana sobre este ciclo.

La programación comenzará con la exhibición de Visión Nocturna (2019, 78’), de la realizadora chilena Carolina Moscoso. En este documental, la directora revisita registros personales filmados a lo largo de su vida cotidiana, que adquieren un nuevo sentido tras un hecho traumático que lo cambia todo y la forma en que la amistad y el amor ayudan a resistir aún cuando la justicia tarda tanto en llegar, porque el juego y la libertad son algo que nadie te puede quitar. El filme fue premiado como Mejor película en el Festival Internacional de Curitiba y Mejor ópera prima, en Cinema Tropical, entre otros galardones.

El 26 de marzo se realizará una función dedicada a cortometrajes, con las obras Lengua muerta (2025, 25’) de José Jiménez, No olvidar(1982, 30’) de Ignacio Agüero y Cuaderno de nombres (2023, 7’) de Cristóbal León y Joaquín Cociña.

En Lengua muerta, Jiménez sigue la historia de Ricardo Rifo, un campesino que en los años ochenta fue instruido como adiestrador de perros por Ingrid Olderöck, exagente de la DINA que utilizaba animales para torturar a prisioneros en el centro de detención conocido como Venda Sexy. Cuatro décadas después, el filme acompaña a Rifo en su intento fragmentado y silencioso de recordar. El cortometraje obtuvo una Mención Especial en el FidMarseille (Francia) 2025 y una mención especial en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar 2025.

La sesión incluirá también No olvidar, documental fundamental de Ignacio Agüero que recoge el testimonio de las mujeres de la familia Maureira en la búsqueda de cinco de sus familiares detenidos tras el golpe de Estado de 1973, cuyos cuerpos fueron hallados años más tarde en las minas de cal de Lonquén. Recibió el Gran Premio en el Festival Internacional del Documental y el Cortometraje de Bilbao, España en 1982 y el Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile en 1984.

Completa el programa Cuaderno de nombres, obra que funciona como un memorial audiovisual dedicado a los niños desaparecidos o asesinados durante la dictadura de Augusto Pinochet, articulando memoria, infancia y terror desde el lenguaje de la animación. Ganó el premio a Mejor Cortometraje de Animación en el 5° Festival Cortos en Grande y Chileshorts Market.

El ciclo cerrará el 2 de abril con la exhibición de Malqueridas (2023, 74’), documental de Tana Gilbert. La película retrata a un grupo de mujeres privadas de libertad en una cárcel chilena que, pese a la distancia con sus hijos y familias, construyen redes de apoyo y afecto dentro del penal. A partir de imágenes registradas clandestinamente con teléfonos celulares, el filme reconstruye la memoria colectiva de una comunidad marcada por la separación y la resiliencia. El filme obtuvo tres premios en la Semana Internacional de la Crítica del Festival de Cine de Venecia 2023 y el Premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2023.

Con este primer ciclo, el espacio inaugura un cineclub que apuesta por el cine como herramienta para resistir el olvido y abrir conversaciones necesarias sobre memoria, violencia política y las historias íntimas que atraviesan el país.

PROGRAMACIÓN

Jueves 19 de marzo. 19:00 hrs.

Visión Nocturna. Carolina Moscoso, 2019, 78’.

Grabar lo cotidiano fue siempre una forma de relacionarse con el mundo. Una noche ocurrió la violación y todo cambió, aunque el registro continuó. Al revisitar estas imágenes surge un diálogo entre la luz y la oscuridad, mientras permanece la extrañeza ante el mundo.

Jueves 26 de marzo. 19:00 hrs.

Lengua muerta de José Jiménez, 2025, 25.

En una playa del sur de Chile, un hombre vive aislado, rodeado únicamente por una jauría de perros. Con palabras a medias, intenta articular un secreto inconfesable.

No olvidar. Ignacio Aguero, 1982, 30’.

Las mujeres de la familia Maureira cuentan su experiencia de búsqueda de 5 de sus hombres a lo largo de Chile, luego de su detención por la policía, a pocos días del golpe militar de 1973. Luego de 6 años de búsqueda encontraron sus cadáveres enterrados en una mina de cal, muy cerca de sus casas, en Lonquén, una localidad cercana a Santiago de Chile. Era la primera vez que se comprobaba que un desaparecido había sido detenido y asesinado por organismos del estado, refutando la falsedad de todas las informaciones oficiales.

Cuaderno de nombres de León y Cociña, 2023, 7.

Memorial en formato película para que queden resonando los nombres y las memorias de los menores de edad víctimas de desaparición forzada por la dictadura militar.

Jueves 02 de abril. 19:00 hrs.

Malqueridas de Tana Gilbert, 2023, 74’.

Ellas son mujeres. Son madres. Son reos que cumplen largas condenas en una cárcel en Chile, sus hijos crecen lejos de ellas, pero permanecen en sus corazones. En prisión encuentran el cariño de otras reclusas que comparten su misma experiencia. El apoyo mutuo entre estas mujeres se convierte en una forma de resistencia y emancipación. Malqueridas reconstruye sus historias a través de las imágenes que ellas mismas tomaron con teléfonos celulares prohibidos dentro del penal, recuperando la memoria colectiva de una comunidad olvidada.

Las funciones se realizarán en el Sitio de Memoria Irán 3037, en la comuna de Macul. Todas las actividades son con entrada liberada y por orden de llegada, hasta completar aforo. Cada exhibición será acompañada por una conversación con las y los realizadores, además de la guionista Alejandra Moffat y la productora Paola Castillo.