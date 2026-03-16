Documental “Si vas para Chile”

Estreno: 9 de abril.

El próximo jueves 9 de abril llega a salas de cine Si vas para Chile, un documental escrito y dirigido por Amilcar Infante y Sebastián González que aborda el lado humano de la crisis migratoria en el norte de Chile, por medio de los testimonios de sus propios protagonistas.

En un contexto en donde las consecuencias de la migración irregular se encuentran en el centro del debate, este largometraje documenta las primeras oleadas de extranjeros ingresando a nuestro país, quienes debieron enfrentar la radicalización comunitaria y la violencia fronteriza durante las marchas anti-inmigrantes realizadas a lo largo de 2021, por medio de un recorrido emocional desde el altiplano andino, el desierto de Atacama y el farellón costero hasta los campamentos de Iquique y Alto Hospicio.