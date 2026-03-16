Lanzamiento del libro “Austeridad o barbarie” de Mauricio Lima

Líbrería del GAM, Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.

Miércoles 25 de abril – 18:30 horas.

¿La actual forma de entender la civilización está llegando a su término? ¿De qué manera la explotación de los combustibles fósiles, en nombre del progreso, alcanzó el punto del agotamiento? Estas son algunas de las preguntas que aborda Mauricio Lima mediante un análisis científico y recuerdos personales con el propósito de explorar los desafíos que vienen.

A través de 13 capítulos el autor reflexiona sobre su generación, nacida durante la llamada “Gran Aceleración” —período que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años ochenta— y marcada por una expansión sin precedentes impulsada por los combustibles fósiles. Esa misma energía hizo posible la construcción de una civilización de escala inédita, sin embargo, advierte Lima, basta dimensionar sus costos para que produzcan “escalofríos”.

“Soy parte de una generación que creció pensando que el mundo era solo una enorme cantidad de recursos disponibles”, señala el académico. A partir de esa constatación, plantea la existencia de dos planos: el mundo en el que habitamos como personas —donde se delimitan territorios y se organiza el consumo— y el mundo del que vivimos como seres vivos dependientes de otros organismos y de flujos de energía y materiales.

Para abordar estas preguntas, Lima recurre a conceptos provenientes de la ecología y la biología. Entre ellos, la endosimbiosis serial —que describe cómo distintos organismos pueden unirse para formar uno nuevo—; la hipótesis Gaia, que propone entender la Tierra como un sistema autorregulado; el concepto de autopoiesis, desarrollado por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela para explicar la capacidad de un sistema de reproducirse y mantenerse a sí mismo; y la simpoiesis, que enfatiza que los sistemas vivos se producen y evolucionan de manera colectiva en interacción constante.

Sobre la base de esas ideas, el ensayo plantea que la humanidad atraviesa una “policrisis” de múltiples problemas que estallan al mismo tiempo. Crisis climática, crisis hídrica, crisis energética o la sexta extinción masiva son distintas expresiones de un mismo proceso histórico, añade el académico, asociado a una civilización que alcanzó su máximo desarrollo gracias a los combustibles fósiles.

Frente a este escenario, Lima propone abrir una conversación colectiva sobre los futuros posibles. Ante las múltiples incertidumbres que marcarán las próximas décadas, el autor invita a imaginar alternativas en espacios como escuelas, liceos y universidades, y a construir narrativas comunes de regeneración, cuidado y responsabilidad con el planeta.

Sobre el autor

Mauricio Lima (Uruguay). Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile y ha desarrollado su carrera académica en Chile. Se graduó de doctor en Ciencias Biológicas, mención Ecología en la UC (1998). Ha estado, desde hace décadas, estudiando las fluctuaciones en el tamaño de las poblaciones y su relación con el cambio global. En los últimos quince años, su trabajo se ha enfocado en entender la dinámica de las poblaciones humanas. Sobre todo, los procesos que gatillan los colapsos demográficos en las sociedades agrícolas del pasado y los desafíos del nexo entre la dinámica poblacional, económica y energética de las sociedades humanas y su efecto transformador de los sistemas naturales.