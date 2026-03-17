Charla magistral gratuita de Camila Sosa

Teatro Universidad de Chile, Av. Providencia 43, Metro Baquedano.

Miércoles 1 de abril – 19:00 horas.

Entrada a partir de este miércoles 18 de marzo AQUÍ.

Faltan pocos días para que Camila Sosa, reconocida por su potente narrativa y su mirada única sobre la identidad, el deseo y la memoria, se presente en el Teatro Universidad de Chile para ofrecer una charla magistral gratuita. En un encuentro que abrirá el mes del libro, y que se realizará el miércoles 1 de abril, la autora compartirá su experiencia literaria invitando al público a sumergirse en su mundo creativo y a descubrir las claves de su escritura.

Esta actividad, organizada en el marco de la celebración de los 25 años de Santiago en 100 Palabras, iniciativa presentada por Fundación Plagio y Escondida | BHP-, será una oportunidad para que la creadora comparta su perspectiva sobre la narrativa contemporánea y su experiencia publicando en diversos géneros como la novela, el cuento, la poesía, el teatro y la crónica.

La obra de Camila Sosa ha sido ampliamente reconocida por la crítica internacional y el público. Entre sus galardones destacan el Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2020) por su novela Las malas, obra que ha sido traducida a más de 10 idiomas.

Además, la escritora argentina recibió el Premio Konex (2024) destacándose como una de las figuras más relevantes de la literatura argentina de la década, y múltiples reconocimientos por su trabajo como actriz, dramaturga y poeta.