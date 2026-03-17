Día de la Poesía en Ñuñoa

Terraza Silvestre Bistró, Factoría Tegualda, Tegualda 1517, Barrio Italia, Ñuñoa.

Sábado 21 de marzo – 17:00 horas.

El encuentro contará con la participación de Cacho Vásquez, líder de la mítica banda Corazón Rebelde, junto a Fabio Salas, autor e investigador de la cultura rock en Chile. También participará la Orquesta de Poetas, reconocida por su vocalización cantada y colectiva de textos poéticos.

A ellos se sumará el destacado poeta mapuche David Aniñir, conocido como @mapurbe, quien fusiona su poesía sobre identidad urbana con la música de Pedro de Piedra.

La jornada es organizada por Zoombidos, disquería y librería musical, para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, reconocido por la UNESCO desde 1999.

La iniciativa busca acercar la poesía a nuevos públicos en un formato cercano, abierto y compartido.

Aunque no es obligatorio consumir, la invitación es a acompañar la jornada con la gastronomía y coctelería del lugar, y también a visitar la tienda Zoombidos, que durante la actividad ofrecerá ofrecerá un 10% de descuento en su catálogo de libros de poesía.

Además, el público podrá participar en un breve micrófono abierto (con inscripción previa) y en algunos concursos.