Ciclo Cultural 2026 con destacados exponentes en Wyndham Pettra

Jueves 26 de marzo

18:30 a 20:00 hrs.

Comandante Malbec 12851, Lo Barnechea, Región Metropolitana

Con el objetivo de abrir espacios de reflexión, conversación y encuentro en torno a la actualidad, la historia y la cultura, Wyndham Pettra presenta su Ciclo Cultural 2026, una iniciativa que se ha consolidado como un referente dentro de la programación cultural en hoteles en Chile.

Este ciclo nace a mediados del año 2022, con la visión de transformar los espacios del hotel en un punto de encuentro cultural, integrando la hospitalidad con contenidos de valor. Desde sus inicios, ha buscado acercar temáticas de contingencia, análisis internacional y sucesos históricos a una audiencia diversa, generando instancias de diálogo enriquecedoras y accesibles.

A lo largo de estos años, el ciclo ha experimentado un crecimiento sostenido, tanto en convocatoria como en interés del público, consolidando una comunidad activa y fidelizada que participa regularmente en cada sesión. Este desarrollo ha permitido expandir la programación a distintas ciudades del país, fortaleciendo el vínculo entre cultura, territorio y experiencia hotelera.

Próxima charla en Santiago

La primera charla del ciclo 2026 en Santiago se realizará en Wyndham Santiago Pettra:

“EE.UU. e Irán: El tablero geopolítico de Medio Oriente”

Jueves 26 de marzo

18:30 hrs

Una instancia para comprender uno de los conflictos más influyentes en la geopolítica global actual, analizando sus implicancias políticas, económicas y estratégicas.

El Ciclo Cultural Wyndham Pettra 2026 contempla una serie de charlas enfocadas en temas de actualidad, geopolítica y hechos históricos relevantes, lideradas por dos reconocidos exponentes:

María José Mora F.

Historiadora y periodista, con estudios de posgrado en Humanidades y Ciencias de las Religiones. Analista internacional y conferencista especializada en geopolítica, destacada por su capacidad de interpretar escenarios globales complejos y acercarlos a una audiencia amplia.

Cristóbal García-Huidobro

Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Historia Moderna de St. Antony’s College, Oxford University. Historiador y expositor, reconocido por su capacidad de abordar procesos históricos y contingencia desde una mirada profunda y reflexiva, conectando el pasado con los desafíos del presente.

Para participar en esta charla, los interesados pueden inscribirse en el siguiente enlace.