Mahler en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.

27 y 28 de abril.

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Gustav Mahler quiso crear una obra que lo contuviera todo. Y lo logró.

Su Sinfonía n.º 3 es una experiencia sonora única: monumental, emocionante y profundamente humana. Un viaje que transita desde la fuerza de la naturaleza hasta la intimidad del alma.

Dirigida por Paolo Bortolameolli, la Orquesta Filarmónica de Santiago y el Coro del Municipal de Santiago invitan a vivir una experiencia única. En esta, quizás su sinfonía más ambiciosa, Mahler expande el formato sinfónico a una escala casi operática.