Mahler en Teatro Municipal de Santiago
Mahler en Teatro Municipal de Santiago
- Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.
- 27 y 28 de abril.
- Entradas AQUÍ.
Gustav Mahler quiso crear una obra que lo contuviera todo. Y lo logró.
Su Sinfonía n.º 3 es una experiencia sonora única: monumental, emocionante y profundamente humana. Un viaje que transita desde la fuerza de la naturaleza hasta la intimidad del alma.
Dirigida por Paolo Bortolameolli, la Orquesta Filarmónica de Santiago y el Coro del Municipal de Santiago invitan a vivir una experiencia única. En esta, quizás su sinfonía más ambiciosa, Mahler expande el formato sinfónico a una escala casi operática.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.