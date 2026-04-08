Charla “Irán: historia, revolución y conflicto global” en Concepción

Wyndham Concepción Pettra Hotel, Autopista Concepción – Talcahuano 8676, Hualpén, Bío Bío.

Jueves 16 de abril – 18:30 horas.

Inscripciones AQUÍ.

El historiador Cristóbal García Huidobro brindará una mirada al rol de Irán en el escenario actual de Medio Oriente, a través de su historia reciente y sus principales hitos.

Un análisis clave para comprender su influencia y tensiones en el contexto internacional.

Sobre el expositor:

Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor (c) en Historia Moderna de St. Antony’s College, University of Oxford. Historiador, biógrafo, difusor histórico y expositor, reconocido por su capacidad de abordar procesos históricos y contingencias desde una mirada profunda y reflexiva, conectando el pasado con los desafíos del presente.