Charla “Irán: historia, revolución y conflicto global” en Concepción
Charla “Irán: historia, revolución y conflicto global” en Concepción
- Wyndham Concepción Pettra Hotel, Autopista Concepción – Talcahuano 8676, Hualpén, Bío Bío.
- Jueves 16 de abril – 18:30 horas.
- Inscripciones AQUÍ.
El historiador Cristóbal García Huidobro brindará una mirada al rol de Irán en el escenario actual de Medio Oriente, a través de su historia reciente y sus principales hitos.
Un análisis clave para comprender su influencia y tensiones en el contexto internacional.
Sobre el expositor:
Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor (c) en Historia Moderna de St. Antony’s College, University of Oxford. Historiador, biógrafo, difusor histórico y expositor, reconocido por su capacidad de abordar procesos históricos y contingencias desde una mirada profunda y reflexiva, conectando el pasado con los desafíos del presente.
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