Primer Encuentro Femenino de la Industria Musical

Espacio París, París 838, Barrio París-Londres, Santiago.

Sábado 11 de abril – 17:30 horas.

Entrada gratuita.

Con el objetivo de abrir un espacio de diálogo, reflexión y articulación en torno al rol de mujeres y disidencias en la música, el próximo sábado 11 de abril en Espacio París, se realizará el Primer Encuentro Femenino de la Industria Musical, jornada que reunirá a destacadas artistas, gestoras, investigadoras y trabajadoras del ecosistema musical.

El encuentro propone una programación diversa que incluye paneles de conversación, presentaciones musicales en formato acústico, una feria de emprendimientos culturales y una exposición fotográfica, con el fin de visibilizar los múltiples roles que sostienen la industria musical, tales como la creación, producción, gestión cultural, medios de comunicación, investigación y archivo.

A lo largo de la jornada se generarán instancias de intercambio entre las participantes y el público, promoviendo la historia, relatos de mujeres y la circulación de experiencias en torno a los desafíos actuales del sector. En este contexto, se llevarán a cabo dos paneles principales: el primero, enfocado en la industria y el trabajo en música, abordará temas como la creación de proyectos, la generación de redes y las condiciones laborales en el ámbito musical; mientras que el segundo panel pondrá el acento en la memoria, la escritura y la documentación musical, reflexionando sobre quiénes construyen los relatos de la historia de la música.

El panel sobre industria y trabajo estará presente la productora y gestora cultural Pía Muñoz, la artista Talulah Neira, la artista conceptual y comunicadora Veroferk, y la cantante Reina Minerva, bajo la moderación de Karolina Guajardo. Por otro lado, el panel dedicado a memoria y documentación reunirá a la cineasta Susana Díaz, la periodista y escritora Javiera Tapia y la cineasta y gestora cultural Alejandra Fritis, con la moderación de Fernanda Schell.

La programación musical incluirá showcases acústicos de Luxiana, artista de glam rock con trayectoria internacional; Descargo y Maleficio, proyecto que cruza poesía y música; y Angelika LLankamil, reconocida cantautora que fusiona rock con sonidos ancestrales mapuche, proponiendo una experiencia sonora vinculada a la identidad y la resistencia cultural.

Asimismo, durante toda la jornada se podrá recorrer una feria de proyectos independientes y la exposición fotográfica “La Música es Femenina I”, selección de 15 retratos que reúne a artistas de diversos géneros y territorios, aportando a la construcción de un archivo visual de mujeres en la música.

El Primer Encuentro Femenino de la Industria Musical es organizado por Karolina Guajardo junto a Fernanda Schell, se enmarca en una iniciativa que busca impulsar espacios de encuentro, visibilización y reflexión crítica sobre la participación de mujeres en la industria musical contemporánea, fomentando el desarrollo de redes colaborativas, además del fortalecimiento del sector desde una perspectiva inclusiva.