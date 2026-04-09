Pianista alemana Beatrice Berthold en Centro para las Artes Zoco

Centro para las Artes Zoco, Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea.

Miércoles 8 de abril – 19:30 horas.

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En abril, el Centro para las Artes Zoco inicia una nueva edición de su Temporada de Piano, uno de los ciclos más reconocibles de su programación. Serán ocho conciertos entre abril y agosto, en un formato que privilegia la cercanía y la escucha directa: el piano y su intérprete, en primer plano y a solo unos metros del público.

Desde su apertura en 2022, el espacio ubicado en Lo Barnechea se ha consolidado como un punto de encuentro para la música en vivo, con una programación que apuesta por la experiencia compartida. La tercera edición del ciclo profundiza esa línea, con una curaduría que cruza tradiciones, estilos y sensibilidades.

“La música tiene la capacidad de abrir espacios interiores, y creemos que cada recital de este año será una invitación a esa experiencia”, señala Andrés Rodríguez, asesor artístico de Zoco y actual director de ópera del Teatro Colón de Buenos Aires. “Se trata de tender puentes entre siglos, estilos y generaciones”, agrega.

La apertura del ciclo estará a cargo de la pianista alemana Beatrice Berthold, quien se presentará el miércoles 8 de abril, a las 19:30 horas. Formada con maestros como Paul Badura-Skoda en Viena y Vitaly Margulis en Friburgo, y titulada con distinción en el Conservatorio Superior de Detmold, Berthold se proyectó desde los años noventa como una de las intérpretes más sólidas de su generación. Su carrera la ha llevado por escenarios de Europa, Asia y América, colaborando con orquestas como la Sinfónica de Berlín y la NDR de Hamburgo.

Radicada en Chile desde 2012, ha desarrollado un vínculo sostenido con la escena local, tanto como intérprete —ha sido solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la Orquesta Clásica USACH— como en la formación de nuevas generaciones, a través de su trabajo docente en la Universidad Católica, la Universidad Mayor y, más recientemente, la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Reconocida por sus lecturas del repertorio romántico, la música rusa y el universo hispanoamericano, Berthold abrirá el ciclo con un concierto centrado en el repertorio español: incluirá Requiebros y La maja y el ruiseñor, de la suite Goyescas de Enrique Granados; Jeux d’eau de Maurice Ravel; Mujeres de Sevilla, Op. 89 de Joaquín Turina; Córdoba, de la Suite Española de Isaac Albéniz; y el Ciclo brasileiro de Heitor Villa-Lobos, en un programa que combina lirismo, virtuosismo y matices sonoros.

Un ciclo que cruza territorios y tradiciones

La Temporada de Piano continuará con una programación que alterna grandes nombres del repertorio europeo con acentos latinoamericanos y presencia destacada de intérpretes vinculados a la escena chilena.

El 29 de abril será el turno de la pianista valdiviana Carla Sandoval, quien tras ocho años de perfeccionamiento en Suiza —donde estudió con el destacado pianista Nelson Goerner en el Conservatorio de Ginebra— ha desarrollado una trayectoria que cruza repertorio clásico y contemporáneo.

Formada en el Conservatorio de la Universidad Austral de Chile y en la Pontificia Universidad Católica, donde se tituló con distinción máxima, Sandoval ha sido reconocida en instancias como el concurso Virtuosos du Futur y hoy combina su trabajo como intérprete con una activa labor formativa en el sur del país, como parte del ensamble de cámara del Teatro del Lago.

Para su presentación en Zoco, propondrá un programa que transita entre distintas tradiciones y lenguajes: la Sonata en la mayor, D. 664 de Franz Schubert; las Deux Arabesques de Claude Debussy; una selección de obras de Enrique Soro —Andante appassionato, Follia y Caprice—; y la Sonata N.º 1, Op. 22 de Alberto Ginastera, una de las piezas más exigentes del repertorio latinoamericano del siglo XX.

Luego, el 20 de mayo, será el turno de la pianista de origen ruso Svetlana Kotova, radicada en Chile desde 1991 y una de las figuras más influyentes de la escena local. Formada en instituciones como la Escuela Gnessin y el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, y doctora en Artes Musicales por la Universidad de Oregon, Kotova ha desarrollado una trayectoria que combina virtuosismo, docencia y un sostenido trabajo en torno al repertorio chileno.

Académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile desde 2008 y reconocida en 2023 con el Premio Domingo Santa Cruz de la Academia Chilena de Bellas Artes, es además una de las principales intérpretes de la obra de Enrique Soro, cuyo legado ha investigado y difundido a través de diversas grabaciones.

Tras su última presentación en Zoco en 2025, la pianista regresa al escenario de Av. La Dehesa 1500 con un programa que reúne una selección de obras de Enrique Granados, Alexander Scriabin, Sergei Rachmaninoff e Igor Shamo, en un recorrido que transita entre la expresividad del repertorio ruso y los matices del universo hispano.

El ciclo continuará con dos fechas a mediados de año: el 3 de junio, el joven pianista chileno Sten Ulloa abordará dos hitos del repertorio romántico alemán: las Variaciones serias, Op. 54 de Felix Mendelssohn y el Carnaval, Op. 9 de Robert Schumann, en un programa que exige tanto rigor técnico como imaginación interpretativa.

El 24 de junio, en tanto, será el turno del pianista letón Armands Abols —uno de los músicos más cercanos al público local—, quien presentará una selección de obras de Edvard Grieg y Franz Schubert, en un recital centrado en el lirismo y la profundidad expresiva que atraviesan la tradición pianística europea.

Maestros nacionales y un broche de oro

La segunda mitad del ciclo pondrá el foco en figuras clave de la música chilena. El 15 de julio, el pianista Javier Lanis asumirá uno de los grandes desafíos del repertorio: los 24 Preludios, Op. 28 de Frédéric Chopin, una obra total que recorre un amplio arco expresivo en piezas breves de alta concentración técnica y musical.

El 29 de julio, en tanto, el escenario de Zoco recibirá al maestro Luis Alberto Latorre, Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2016, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y recientemente incorporado a la Academia Chilena de Bellas Artes.

Su recital propondrá un cruce entre tradición europea y repertorio chileno, con las Doloras para piano de Alfonso Leng —en una línea de rescate patrimonial que ha marcado parte de su trayectoria—, junto a las Gymnopédies y Gnossiennes de Erik Satie, y la Sonata N.º 21 en si bemol mayor, D.960 de Franz Schubert, una de las obras mayores del repertorio pianístico.

El cierre del ciclo, el 12 de agosto, estará a cargo del pianista japonés Ryutaro Suzuki, uno de los nombres emergentes de la escena internacional. Formado en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París y premiado en concursos como el Ile-de-France y el Paloma O’Shea de Santander, Suzuki ha desarrollado una carrera que lo ha llevado por escenarios de Europa y Asia.

En su debut en Zoco presentará un programa de alto virtuosismo que incluye obras de Chopin —como el Nocturno en mi bemol mayor, Op. 9 N.º 2, la Mazurca Op. 17 N.º 4 y la Balada N.º 1—, junto a las paráfrasis operáticas de Franz Liszt sobre Verdi (Miserere de Il trovatore) y Bellini (Réminiscences de Norma), en un cierre de gran despliegue técnico y expresivo.