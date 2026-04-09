Subasta de Socios Jóvenes de la Corporación de Amigos del Teatro Municipal de Santiago.

Salón Arrau, Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.

Jueves 9 de abril – 19:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Bajo el nombre de “Vivir la escena”, este jueves 9 de abril se realizará una nueva edición de la subasta de Socios Jóvenes de la Corporación de Amigos del Teatro Municipal de Santiago.

Este año la temática se construye a partir de materiales provenientes del taller de costura del Teatro Municipal y otras inspiraciones que dan vida a la escena. La propuesta invita a observar aquello que ocurre fuera del escenario, relevar la materialidad, el trabajo manual y la historia contenida en cada elemento.

“Esta subasta se ha ido consolidando como una instancia donde el arte no solo se exhibe, sino que se activa en torno a una causa concreta. Este año quisimos poner el foco en los oficios y procesos invisibles del Teatro Municipal, invitando a mirar la escena desde su origen”, señala Raimundo Zalaquett, presidente de Socios Jóvenes.

Algunos de los artistas convocados para dialogar sobre la temática son Matías Vergara, Gonzalo Cienfuegos, Alfredo Echazarreta, Paz Lira, Voluspa Jarpa, Maite Izquierdo, entre otros.

La iniciativa busca reafirmar el compromiso de Socios Jóvenes con el desarrollo cultural de Chile, apoyar el talento joven, además de proyectar y sostener en el tiempo la pasión por las artes.

Subasta a cargo de: Denise Ratinoff, SVP Directora Regional, Christie’s Chile, Perú y Ecuador.