Encuentro online con escritora Siri Hustvedt en Chile

Jueves 23 de abril – 19:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Santiago en 100 Palabras, presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio, continúa celebrando sus 25 años con una edición especial que ha invitado a miles de personas a ser parte del concurso de cuentos breves más emblemático de Chile.

Con la convocatoria a pocos días de cerrar el próximo 30 de abril, la organización preparó una programación especial, como parte del Mes del Libro, que invita al público a inspirarse para crear cuentos y así participar en esta edición aniversario. Destaca, así, una actividad online y gratuita, abierta a todo público, que permitirá a los amantes de las historias, conectarse desde cualquier punto del país con una grande de la literatura: la escritora estadounidense Siri Husvedt.

El jueves 23 a las 19:00 horas, en conmemoración del Día Internacional del Libro, se realizará un encuentro abierto al público donde Hustvedt conversará con la autora nacional María Paz Rodríguez.

Hustvedt es autora de obras fundamentales como Los ojos vendados y El verano sin hombres. En este espacio compartirá su visión sobre el proceso creativo y la construcción narrativa en una actividad imperdible para amantes de la literatura.