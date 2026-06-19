Críticas mundiales: árbitro chileno Cristián Garay en la mira por decisiones apoyadas en el VAR

El arbitraje del chileno Cristián Garay en el triunfo de Canadá sobre Qatar por la fase de grupos del Mundial 2026 provocó reacciones divididas fuera de la cancha y una serie de cuestionamientos desde medios internacionales y comentaristas deportivos.

Las principales críticas se concentraron en dos acciones determinantes del encuentro, ambas revisadas mediante el sistema de videoarbitraje. La más comentada ocurrió cuando Garay sancionó inicialmente un penal a favor de Canadá por una infracción sobre Cyle Larin. Tras la revisión, la falta fue trasladada fuera del área y terminó con la expulsión de un jugador catarí.

Desde Argentina, el diario Clarín calificó su actuación como “regular” y destacó que el árbitro chileno “cobró una polémica infracción” que posteriormente fue corregida tras la intervención del VAR.

En España, Marca también puso atención en la misma jugada y señaló que el juez debió modificar su decisión luego de que la asistencia arbitral determinara que la infracción se produjo fuera del área.

Más duro fue el análisis del diario Sport, que cuestionó la forma en que se resolvió otra de las acciones polémicas del encuentro. El medio afirmó que Garay cambió una tarjeta amarilla por una expulsión directa “a instancias del VAR pero sin siquiera acudir al monitor”, calificando la situación como una “curiosa decisión”.

Las observaciones también llegaron desde México. El diario Récord sostuvo que “pese a que el árbitro dio mucho que hablar en el partido”, Canadá terminó imponiendo su superioridad y aprovechando sus oportunidades para quedarse con el triunfo.

Las críticas no quedaron solo en los medios escritos. El periodista panameño Julio César Cruz publicó en redes sociales que el trabajo del chileno fue “desastroso” y cuestionó la expulsión de un futbolista qatarí. En la misma línea, el exrelator de ESPN Alejandro Etcheverry afirmó que “no fue falta” y calificó como “impresentable” la actuación del árbitro y del VAR en una de las jugadas más discutidas del compromiso.

Durante la transmisión televisiva para DirecTV, el comentarista Rodrigo Castro también manifestó su desacuerdo con la decisión arbitral. “No hay falta para nada… ¿Dónde está la falta? ¿Cómo vas a echar a un jugador por esto?”, reclamó en vivo al analizar la acción.

Pese a las críticas, Garay completó su primer partido en una Copa del Mundo adulta, convirtiéndose en el primer árbitro central chileno en dirigir un encuentro mundialista desde la participación de Enrique Osses en Brasil 2014.