Programa de conversación “Diálogos de lo (Im)posible”

Radio y Canal U. de Chile.

Todos los viernes a las 14:00 horas.

En un escenario donde el debate público se polariza y el valor de la cultura vuelve a ser cuestionado, mantener vigentes espacios para el diálogo y el pensamiento crítico en los medios de comunicación resulta fundamental. Bajo esta premisa, regresa Diálogos de lo (Im)posible, programa de conversación cultural producido por la Dirección de Creación Artística de la U. de Chile, que estrenará su cuarta temporada el 10 de abril a las 14:00 horas por Radio Universidad de Chile (102.5 FM y señal online) y UChile TV (11.2 RM).

En adelante, los diez episodios se emitirán semanalmente cada viernes. A través de conversaciones entre artistas y agentes culturales, la nueva temporada profundiza en las transformaciones que atraviesan hoy las artes y su vínculo con la vida social y política. El ciclo reúne a figuras consolidadas como la artista visual Nury González y el muralista Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, junto a voces emergentes como la drag queen Nía de Indias, la documentalista Carolina Moscoso y gestores de espacios independientes comoGalería Animita y Galería Solar, abriendo debates que van desde la cultura pop latinoamericana hasta el rol del arte en las luchas activistas contemporáneas.

“Esta temporada aborda temas presentes en la discusión cultural actual y busca mostrar cómo el arte está profundamente conectado con los conflictos y transformaciones de nuestro tiempo. Diálogos de lo (Im)posible abre justamente un espacio para detenerse a pensar la creación artística desde distintas miradas y experiencias, fortaleciendo la reflexión cultural en el espacio público y contribuyendo a la circulación de ideas sobre su futuro”, señaló Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la U. de Chile.

Temas que cruzan lo cotidiano, lo político y lo artístico

El ciclo se inició el 10 de abril con De la obra maestra al mainstream, capítulo en el que la curadora e investigadoraMarinieves Nieto, integrante de la plataforma Teoría del Arte Pop, dialogó con el historiador Matías Hermosilla, autor del libro El carácter de una nación. De Corazones a Marcianeke, sobre cómo la cultura pop latinoamericana ha desdibujado las fronteras, incorporando fenómenos como memes, remix y estéticas digitales en el imaginario artístico actual.

Luego, el 17 de abril, Cartografías emergentes indagará en la aparición de nuevas galerías y espacios autogestionados que están redefiniendo la escena cultural en Santiago, en una conversación entre Pablo Valenzuela, director de Galería Solar, y Sergio Santana, artista y cofundador de Galería Animita.

El 24 de abril, el episodio Educación artística: formación creativa para nuevas generaciones pondrá en el centro el debate el rol de las artes en la formación ciudadana y los desafíos que enfrenta este ámbito en Chile, con la participación de Pablo Rojas, jefe del Depto. de Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y Paula Campos,Subdirectora de Planificación y Programación de Balmaceda Arte Joven.

Posteriormente, el 1 de mayo, La accesibilidad como lenguaje abrirá la discusión sobre diversidad funcional e innovación artística a partir del diálogo entre Valentina Orellana, primera actriz sorda titulada del Depto. de Teatro de la U. de Chile, y Maricel Gómez de la Errechea, gestora de proyectos pioneros en Chile vinculados a galerías táctiles y experiencias escultóricas inclusivas.

La relación entre arte y activismo será el eje del capítulo del 8 de mayo, Protesta y artivismo: el arte en la línea de fuego, donde la artista, académica de la U. de Chile y activista por Palestina, Ana Harcha conversa con el bailarín y performer César Cisternas, del colectivo Guerrilla Marika, sobre el rol de las prácticas artísticas en las luchas contemporáneas.

El 15 de mayo, Trabajo doméstico y arte: creatividad desde lo cotidiano abordará la dimensión estética de los cuidados y la vida diaria en una conversación entre la artista visual Virginia Ramírez, investigadora del territorio de lo doméstico, y la documentalista Carolina Moscoso, directora de la serie Las dueñas: retratos del trabajo en casa, cuyas obras han sido premiadas en festivales nacionales e internacionales.

Uno de los hitos de la temporada será el episodio del 22 de mayo, La ciudad como lienzo: imágenes y democracia cultural, que reunirá al muralista Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Artes Plásticas 2025 y cofundador de la Brigada Ramona Parra, junto a la muralista Estefanía Leigthon, conocida como “Stefi”, cuyo trabajo ha recorrido festivales de muralismo en América Latina y Europa.

Posteriormente, el 29 de mayo, Premiar las artes. Disputa entre legitimidad y exclusión convoca a la artista visual e historietista Marcela “Maliki” Trujillo, junto a la artista y académica de la U. de Chile Nury González, para debatir sobre el impacto de los sistemas de reconocimiento en la circulación y valoración del arte contemporáneo.

El ciclo continuará el 5 de junio con Estéticas del desplazamiento: diáspora y lenguajes artísticos, dedicado a las experiencias migratorias y sus expresiones culturales, en un diálogo entre la artista visual y performer drag Nía de Indias y la artista aruma, cuya práctica transdisciplinaria articula arte contemporáneo y saberes ancestrales.

El cierre de temporada estará marcado por el episodio del 12 de junio, “La ópera chilena: nuevos repertorios para un género en reinvención”. En diálogo con la reciente polémica internacional de Timothée Chalamet, sobre la vigencia de la ópera, el capítulo reunirá al compositor Sokio y al director de Lírica Disidente, Nicolás Vásquez, para abordar nuevas formas de creación, circulación y experimentación escénica, así como los desafíos de conectar este lenguaje con públicos diversos.

Tal como en las temporadas anteriores, los capítulos serán emitidos semanalmente por Radio Universidad de Chile y UChile TV, y posteriormente quedarán disponibles en plataformas digitales, a través del canal de YouTube DiCREA – U. de Chile.

Programación

Cartografías emergentes: Nuevos espacios y escenas artísticas

Fecha de emisión: 17 de abril

17 de abril Invitados/as :

Pablo Valenzuela, director de Galería Solar

Sergio Santana, cofundador de Galería Animitas

: Pablo Valenzuela, director de Galería Solar Sergio Santana, cofundador de Galería Animitas Moderador/a: Consuelo Ferrer Durán, periodista U. de Chile

Educación artística: formación creativa para nuevas generaciones

Fecha de emisión: 24 de abril

24 de abril Invitados/as:

Pablo Rojas, jefe Depto. de Educación y Formación en Artes y Cultura (Subsec. de las Culturas y las Artes, MINCAP)

Paula Campos, Subdirectora de Planificación y Programación de Balmaceda Arte Joven

Pablo Rojas, jefe Depto. de Educación y Formación en Artes y Cultura (Subsec. de las Culturas y las Artes, MINCAP) Paula Campos, Subdirectora de Planificación y Programación de Balmaceda Arte Joven Moderador/a: Nicolás Rojas, periodista Radio U. de Chile

La accesibilidad como lenguaje

Fecha de emisión: 1 de mayo

1 de mayo Invitados/as:

Valentina Orellana, actriz

Maricel Gómez de la Errechea Cohas, profesora y doctora en Estudios Americanos

Valentina Orellana, actriz Maricel Gómez de la Errechea Cohas, profesora y doctora en Estudios Americanos Moderador/a: Francisco Vergara, periodista UCHILE TV

Protesta y artivismo: el arte en la línea de fuego

Fecha de emisión: 8 de mayo

8 de mayo Invitados/as:

Ana Harcha, artista e investigadora escénica

César Cisternas, bailarín y performer

Ana Harcha, artista e investigadora escénica César Cisternas, bailarín y performer Moderador/a: Denisse Espinoza, periodista Palabra Pública U. de Chile

Trabajo doméstico y arte: creatividad desde lo cotidiano

Fecha de emisión: 15 de mayo

15 de mayo Invitados/as:

Virginia Ramírez, artista visual

Carolina Moscoso, documentalista

Virginia Ramírez, artista visual Carolina Moscoso, documentalista Moderador/a: Constanza Troncoso, periodista DiCREA U. de Chile

La ciudad como lienzo: Imágenes y democracia cultural

Fecha de emisión: 22 de mayo

22 de mayo Invitados/as:

Mono González, muralista y Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

Estefanía Leigthon, muralista

Mono González, muralista y Premio Nacional de Artes Plásticas 2025 Estefanía Leigthon, muralista Moderador/a: Catalina Araya, periodista Radio U. de Chile

Premiar las artes. Disputa entre legitimidad y exclusión

Fecha de emisión: 29 de mayo

29 de mayo Invitados/as:

Marcela “Maliki” Trujillo, artista visual e historietista

Nury González, artista visual y académica U. de Chile

Marcela “Maliki” Trujillo, artista visual e historietista Nury González, artista visual y académica U. de Chile Moderador/a: Fernando Gaspar, director de Creación Artística U. de Chile

Estéticas del desplazamiento: Diáspora y lenguajes artísticos

Fecha de emisión: 5 de junio

5 de junio Invitados/as:

Nía de Indias, artista visual y drag queen

aruma, artista visual

Nía de Indias, artista visual y drag queen aruma, artista visual Moderador/a: Cecilia Checa, coordinadora de Programación DiCREA U. de Chile

La ópera chilena: nuevos repertorios para un género en reinvención

Fecha de emisión: 12 de junio

12 de junio Invitados/as:

Sokio, compositor y productor musical

Nicolás Vásquez, director de Lírica Disidente

Sokio, compositor y productor musical Nicolás Vásquez, director de Lírica Disidente Moderador/a: Priscilla Springfield, periodista CEAC U. de Chile