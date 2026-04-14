“Sinfonía del Sinsajo: la música de Los Juegos del Hambre” en Viña del Mar

Teatro Municipal, Plaza Vergara, Viña del Mar.

Sábado 18 de abril – 19:00 horas.

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El espectáculo contará con 40 artistas en escena, incluyendo músicos profesionales, coros y solistas, quienes darán vida a las icónicas composiciones de la franquicia.

El evento no será solo auditivo: una pantalla LED gigante acompañará la música proyectando los momentos más intensos y emocionantes de las películas, creando una experiencia inmersiva de aproximadamente dos horas.

La interpretación estará a cargo de The Geek Orchestra, la reconocida agrupación chilena especializada en tributos al “Mundo Geek”. Bajo la batuta del maestro José Aranda, la orquesta promete un nivel de fidelidad y emoción que hará vibrar tanto a los seguidores de los libros como a los amantes del cine.

El repertorio del concierto ha sido cuidadosamente seleccionado para abarcar la cronología completa de la saga, incluyendo el reciente estreno de la precuela:

Los Juegos del Hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes.

Los Juegos del Hambre (El inicio).

Los Juegos del Hambre: En Llamas.

Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 1 y 2.