Presentación del libro “Ensayo de banda” en Museo de la Memoria

Auditorio, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 151, Metro Quinta Normal.

Martes 21 de abril – 19:00 horas.

Publicado por Memoriarte Ediciones, el libro de la escritora, periodista y musicóloga Patricia Díaz-Inostroza trata de la historia del grupo Abril.

El texto, escrito como novela de no ficción, reconstruye, desde una mirada íntima y reflexiva, la experiencia de una generación de jóvenes músicos en el Chile de fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, en pleno contexto de dictadura.

Lejos de una narrativa épica, el libro se centra en los espacios cotidianos de creación: ensayos, recitales, vínculos afectivos y circuitos culturales alternativos donde la música operó como una forma de resistencia, comunidad y supervivencia simbólica.

A través de una escritura que cruza crónica, autobiografía y novela de no ficción, la autora propone una memoria fragmentaria que dialoga con la experiencia colectiva del Canto Nuevo.

La presentación contará con la participación de la periodista María Eugenia Meza y del reconocido comunicador y locutor radial Miguel Davagnino, con la conducción de Hernán “Flaco” Robles. También participarán músicos ex integrantes de la banda e invitados, quienes interpretarán algunas de sus canciones de entonces.

Sobre la autora:

Patricia Díaz-Inostroza es periodista, musicóloga y doctora en Estudios Americanos. Su trayectoria integra investigación, creación musical y gestión cultural, con un enfoque en la historia cultural chilena y los cantares de resistencia en América Latina.