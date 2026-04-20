Exposición “Bestiario: invocaciones del territorio” en Puerto Montt

Galería Activa, Bilbao 365, Puerto Montt.

Hasta el 20 de mayo.

La muestra del artista Cristian Alarcón invita al público a adentrarse en los mitos del sur.

Propone un recorrido sensorial y simbólico en el que las presencias ocultas del territorio se revelan a quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. A través de diversas materialidades y lenguajes, Alarcón construye un bestiario contemporáneo que dialoga con la tradición oral del sur de Chile, despertando la curiosidad y el asombro.

Criaturas como el Trauko, el Tuetué y el Cuero emergen en la sala, materializadas en obras que tensionan lo real y lo fantástico, invitando a reflexionar sobre la relación entre territorio, identidad y memoria colectiva.