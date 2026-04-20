Festín del Libro en La Florida

Plaza Cívica, La Florida, Avenida Vicuña Mackenna con El Cabildo, Metro Bellavista de La Florida.

Viernes 24 al domingo 26 de abril.

Gratis.

El Festín del Libro abre sus puertas por un nuevo año para convertir a La Florida en el epicentro de la cultura popular y la lectura en Chile. Desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de abril, la comunidad podrá sentarse a la mesa de una programación completamente gratuita que invita a recorrer un menú diverso y sabroso: presentaciones de libros como platos principales, talleres literarios como recetas para crear, cuentacuentos como entradas para abrir el apetito y música en vivo para acompañar cada experiencia. Un verdadero banquete cultural pensado para todos los gustos y todas las edades.

Entre los platos más contundentes de esta carta destacan el astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, quien llegará con Dibujando el cosmos; el músico y fundador de Inti-Illimani, Jorge Coulon, con En las cuerdas del tiempo; la actriz y exministra de Cultura, Paulina Urrutia, quien será parte de un especial “maridaje literario”; y el comunicador Pedro Engel, que cerrará este festín con firma de libros. A ellos se suman decenas de artistas, compañías de teatro, narradores orales y músicos que condimentarán cada jornada con propuestas para todos los paladares.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, invitó a la comunidad a sumarse a esta experiencia cultural gratuita: “leer es como sentarse a una gran mesa: nos abre mundos, nos conecta y nos invita a descubrir nuevas historias en cada página. Este Festín del Libro es justamente eso, un banquete cultural al que todos están invitados, donde hay sabores para cada gusto y cada edad. Queremos que La Florida sea ese punto de encuentro donde niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores puedan venir a disfrutar, recorrer, probar y compartir distintas experiencias: cuentacuentos, música, talleres, conversatorios… y, sobre todo, el placer de encontrarnos a través de la lectura”.

La propuesta de este año mezcla ingredientes diversos y atrevidos: desde talleres de manga y encuadernación, verdaderas cocinas creativa, hasta conversatorios sobre el Oscar chileno de Historia del Oso, pasando por poesía erótica, rock, folclor, astronomía y un homenaje a Pedro Lemebel. Todo pensado como una experiencia para saborear la cultura en múltiples formatos.

Durante cuatro días, la Plaza Cívica de La Florida se transformará en una gran mesa abierta, donde cada actividad será una invitación a probar algo nuevo: desde “menús literarios” y “maridajes” de poesía, hasta cuentacuentos que funcionan como recetas llenas de imaginación y espectáculos que cierran la jornada como un buen postre.