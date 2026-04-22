Femfest “Mujeres y Disidencias” en Museo de la Memoria

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

Sábado 25 de abril – 12:00 horas.

Colombina Parra, Noah Blanco, Guaypes Club, Horridia Parra, Pupa Teatro y Melchora entre otros proyectos son parte de la programación gratuita de este festival. La constante interpretación de lengua de señas y una feria de organizaciones y emprendimientos también serán parte de la jornada que celebra los 21 años de la Coordinadora.

Uniendo activismo, inclusión y sobre todo música, este año el Festival Femfest comenzó sus actividades con los distintos talleres y encuentros de la Escuela de formación Femfest Mujeres y Disidencias realizados en el Museo de la Educación y la Biblioteca de Santiago. Talleres de sonido, iluminación, textil y conversatorios fueron parte de la agenda que capacitó a más de 60 personas. Las cuales pondrán en práctica sus saberes y creaciones el próximo 25 de abril en su décimo octava versión en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en el mismo festival, que contará con una equipa técnica compuesta en su totalidad por comunidades LGTBIQA+.

A lo largo de su trayectoria Femfest se ha caracterizado por incluir en sus conciertos la interpretación de lengua de señas para la comunidad sorda y haber sido durante 10 años, cuna de la icónica performer y símbolo del underground chileno, Hija de Perra. Llevando adelante música de mujeres y disidencias que abarcan sonidos del punk, pop, rock, indie. Instancias de poesía, reflexión, performance, teatro infantil y espacios con zona de lactancia, agua purificada gratuita, puntos de reciclajes, feria de artes y una propuesta libre de alcohol, humo y todo tipo de violencia y discriminación.

Su equipo curatorial trabajado por la Coordinadora – que cumple 21 años de vida – está integrado por mujeres y disidencias provenientes de diversas profesiones y experiencias culturales como la música, el sonido, el diseño gráfico, la pedagogía, gestión cultural, comunicaciones, desarrollo web, entre otras. Su última versión en noviembre de 2024 en la Usach, congregó a más de 800 personas y entre sus artistas participaron Javiera Electra, Valentina Peralta, Las Olas, Aluna Tambó, entre otros proyectos.

Versión 2026 : “Memoria viva, presente y futuro en la música nacional”

Este año el Line Up lo integra: la compositora, escritora y arquitecta Colombina Parra, el productor y músico Noah Blanco, el pop lésbico de Horridia Parra. El reciente estreno de la obra de marionetas “Laika y los misterios del espacio” de Pupa Teatro y Tania Corvalán desde Lota, que será parte del bloque infantil junto a la agrupación Guaypes Club. El trío Madriguera de Rancagua, el punk chillanejo de Melchora, el sonido urbano de Séybah, el electro pop experimental de María Compás de Temuco, la cantante afro chilena angoleña, Ofelia Hayde y el indie pop de Las Margaritas.