De Kiruza gratis en Ñuñoa

Café Literario, Jorge Washington 116, Ñuñoa.

Viernes 24 de abril – 19:00 horas.

Entrada gratuita.

La Corporación Cultural de Ñuñoa presentará una nueva sesión de Ñuñoa Desk. Esta vez, el concierto —en formato íntimo y con entrada gratuita— estará a cargo de De Kiruza, reconocido grupo de soul y hip-hop chileno que hará vibrar al público recobrando éxitos suyos como “Bakán” y presentando algunas sorpresas.

Con casi 40 años de actividad, el conjunto formado por los hermanos Foncea — Pedro (voz y percusión), Cote (batería) y Felo Foncea (teclado)—, e integrado también por Roberto Trujillo (bajo) y Jorge del Campo (guitarra y voz), es un referente en la introducción de ritmos afrolatinos en Chile. “Algo está pasando”, “Bakán” y “Cuando eras mía” son canciones icónicas de la década de los noventa en la música nacional.

“Presentaremos algunas canciones que no tocamos desde hace más de 10 años. En estos conciertos, nos gusta sentir y creer que la audiencia estará involucrada con nuestra energía, y así poder viajar juntos a lugares de conexión, felicidad y libertad”, afirma el vocalista de la agrupación, Pedro Foncea.

Luego de cuatro sesiones musicales realizadas durante el año pasado, el regreso del ciclo Ñuñoa Desk busca producir un espacio de encuentro entre creación y conversación, convirtiendo al Café Literario en un escenario de escucha íntima e intercambio cultural.

El inicio de la segunda temporada de Ñuñoa Desk durante este año contó con la música del artista independiente de folk chileno Benjamín Walker, el pasado viernes 25 de marzo. Para este martes 28 de abril, en tanto, está programado el lanzamiento de la temporada 2026 (ocho conciertos en total), con un encuentro en la Casa de la Cultura.