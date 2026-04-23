Obra “Clase abierta: un homenaje a Luis Advis” en DETUCH

Sala Agustín Siré, Morandé 750, Santiago.

Jueves a sábado – 19:30 horas.

Hasta el 25 de abril.

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Este montaje interdisciplinar surge en 2025 como un homenaje a los 21 años de la muerte del compositor y académico de la Universidad de Chile, Luis Advis, relevando su importante figura. En la obra —producida por el Teatro Nacional Chileno y el Departamento de Teatro— el público asiste a una clase especial de estética, en la que se tratan los principios que dan forma a una obra de arte. Escuchar a Advis como profesor es posible gracias a una reconstrucción realizada con inteligencia artificial.

En esta cátedra, cada concepto será ilustrado con una pieza musical vinculada a la carrera musical de Advis, con canciones como: Vamos mujer de La Cantata Santa María de Iquique (1970), La cumbia del terremoto de la película Coronación (2000), Dónde está el que yo quiero de la sinfonía Los tres tiempos de América (1988), entre otras, interpretadas en vivo por actrices y actores del Departamento de Teatro, bajo la dirección musical de Pablo Ariel López.

Luis Advis (1935-2004) fue uno de los compositores más influyentes de la música chilena. Fue estudiante de composición de Gustavo Becerra y de piano con Alberto Spikin. Profesor de varias universidades donde destacó su cátedra de Estética dictada por más de 20 años en la Universidad de Chile, lugar del que fue académico. En cuanto a distinciones, en 2003, recibió el Premio Presidente de la República por su contribución a la música chilena.

En teatro musicalizó alrededor de 90 obras teatrales. Algunas de ellas fueron ‘La Princesa Panchita’ (1958), ‘Fausto Shock’ (1977), ‘Los que van quedando en el camino’ (1969), ‘Chiloé cielos cubiertos’ (1972) donde trabajó junto a Margot Loyola, ‘Chañarcillo’ (2000), entre otras.

“Intentar abarcar la totalidad de ‘Lucho’ en una obra es imposible: fue un verdadero hombre del Renacimiento. Su creación abarcó lo docto y lo popular, el folclore, la música incidental para cine, la composición teatral, música para la televisión y las grandes cantatas. Pero también fue un académico riguroso, un pensador de la estética, un hombre que supo transformar principios abstractos como la tensión, el ritmo, la simetría o la intensificación, en experiencias vivas, en arte que sigue resonando”, destaca el director de la obra, Marco Espinoza.

“La obra que presentamos es coral y testimonial. No pretende narrar una biografía lineal, sino abrir un espacio donde conviven voces, citas, textos y creaciones musicales. Y también una especie de archivo escénico que rescata apuntes académicos inéditos. En esa hibridez se reconoce a Advis como artista y académico, como creador y como maestro”, añade.

Ficha artística:

Elenco: Amaro Aróstica, Isidora Aspillaga, Almendra Báez, Gabriel Bastías, Fabián Fuentes, Djure Gasic, Ignacia Gutiérrez, Carolina Larenas, Lorenzo Martínez, Annie Murath, Nicolás Poblete, Vicente Soto, Francisca Suárez, Teresita Ríos, Benjamín Salinas, Emilia Zuloaga, Claudio Matus Rozas | Dirección musical, vocal y piano: Pablo Ariel López | Diseño de vestuario: Verónica Navarro | Diseño de iluminación: Sebastián Barbé | Realización escenográfica: Guido Zamorano | Diseño Gráfico: Camila Venegas | Clonación Voz de Luis Advis: Claudio Matus | Videos: Sebastián Cárez-Lorca | Asistencia de Dirección: Javiera Bravo | Dramaturgia y Dirección General: Marco Espinoza Quezada.