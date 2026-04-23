Obra “La Escorada” en Constitución

Teatro Municipal de Constitución, Montt 475, Constitución.

Viernes 24 de abril – 19:00 horas.

En un contexto donde la actividad cultural se ve tensionada por limitaciones estructurales y lógicas de funcionamiento que tienden a reducir los estándares y la proyección de los procesos creativos, se estrena en Constitución La Escorada, obra escrita y dirigida por el dramaturgo Julio Pincheira Parra.

El montaje sigue a una escritora que, tras abandonar Santiago para instalarse en un pueblo de la zona central de Chile, ve fracturada su aparente estabilidad ante la irrupción de un reconocimiento literario. Desde ese punto, la obra despliega una memoria personal marcada por pérdidas, desplazamientos y naufragios que no son solo biográficos, sino también estructurales.

En escena, una sola actriz construye múltiples espacios desde un lenguaje escénico despojado, donde el cuerpo, la palabra y la luz sustituyen la escenografía tradicional. La propuesta no busca ilustrar, sino exponer una condición: el momento en que algo ha perdido su eje, pero aún no termina de caer.

“El concepto de escora remite a una nave inclinada, fuera de su centro de equilibrio. Desde ahí surge la obra: como una observación de vidas y sociedades que han dejado de avanzar, muchas veces sin un hecho visible, pero con consecuencias evidentes”, señala su autor.

Más allá de su dimensión íntima, La Escorada instala una pregunta sobre el presente: qué ocurre cuando las estructuras que deberían sostener —la justicia, la política, la convivencia— parecen también escoradas.

Cooperación artística internacional inédita en el Maule

El proyecto incorpora una dimensión de cooperación artística internacional a través del trabajo con el creador italiano Fabio Banfo, integrante del Centro Teatral Mamimó, con base en la región de Emilia-Romaña, uno de los polos más activos de la escena teatral contemporánea en Italia. Esta colaboración se inscribe en un intercambio artístico sostenido, desde hace más de una década entre ambos directores (Banfo fue profesor residente de la Universidad de Chile un par de años), que permite incorporar al proceso creativo metodologías y lenguajes provenientes del circuito europeo, proyectando la obra más allá de su contexto local y fortaleciendo su desarrollo escénico.

El montaje reúne a un equipo de creadores con trayectoria en sus respectivas disciplinas. Participa Orelia Chamorro, actriz con más de seis décadas de trayectoria, formada en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, quien asume la interpretación protagónica. El diseño escénico está a cargo de Magdalena Labbé, artista plástica de sólida trayectoria en el ámbito visual, y la música original corresponde a Humberto Hermosilla, compositor y orquestador con una extensa carrera en la escena musical nacional.

La propuesta articula estas miradas en un lenguaje escénico común, orientado a sostener un trabajo de alta exigencia desde el territorio.

Acerca del director

Julio Pincheira Parra es dramaturgo, director escénico y escritor chileno, con más de treinta años de trayectoria en creación, docencia y gestión cultural. Fue seleccionado en la Muestra Nacional de Dramaturgia y es uno de los creadores del Off de Dramaturgia Chile, instancia que articuló nuevas escrituras escénicas a comienzos de los años 2000.

Su trabajo autoral ha sido reconocido en dos oportunidades por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Ha presentado su obra en Santiago, Milán, México y Lima. Su dirección de El loco de Cervantes, con Marco Antonio de la Parra, fue nominada en Buenos Aires como Mejor Espectáculo Extranjero y su texto La Materia de los Sueños, estrenada en Lima es un éxito cada vez que se repone en el Perú bajo la interpretación de Bruno Odar.

Radicado hace seis años en Constitución, coordina actividades de la Fundación RAMAL, desde donde impulsa iniciativas orientadas al desarrollo cultural del territorio y su proyección a nivel regional y nacional. Actualmente dirige la compañía escuela Astilleros Teatro Maucho que debuta con este montaje.

Ficha artística

• Dramaturgia y dirección: Julio Pincheira Parra

• Intérprete: Orelia Chamorro Flores

• Producción: Jennifer Cerda Contreras

• Música original: Humberto Hermosilla

• Arte escénico: Magdalena Labbé

FUNDACIÓN RAMAL

Red de Apoyo a la Música las Artes y las Literaturas en el Maule

P. Jurídica 352159 21/08/23 :: RUT 65.136.724-7

• Compañía: Astilleros Teatro Maucho

• Colaboración artística: Fabio Banfo y Centro Teatral Mamimó Italia