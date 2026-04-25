Concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó en la iglesia Catedral

Catedral de Copiapó, Plaza de Armas, Copiapó.

Jueves 30 de abril – 19:00 horas.

La emblemática iglesia construida en el siglo XVIII será nuevamente escenario de un memorable concierto. “Del paisaje al alma” contará con un elenco de más de una treintena de artistas locales, dirigidos por el maestro Gabriel Zepeda Jara.

“Como parte de nuestro compromiso de democratizar el acceso a producciones artístico-culturales de alta calidad, estamos trabajando en conjunto con la OSMC para llevar conciertos a distintos puntos, y hasta el momento este recorrido nos ha llevado a lugares como Paipote, Juan Pablo II, El Palomar, nuestro hermoso Parque Kaukari y esta vez volvemos a un sitio emblemático de nuestra ciudad que es nuestra Catedral”, destacó el alcalde.

El repertorio está compuesto por dos obras. La primera de ellas es el “Concierto para violín en re mayor” del destacado compositor ruso Piotr I. Chaikovski, compuesto en 1878 y dedicado al reconocido maestro húngaro Leopoldo Auer, quien lo rechazó argumentando que la obra “era intocable”.

La otra de las piezas es la Sinfonía N.º 3 “Escocesa” de F. Mendelssohn, autor considerado “niño prodigio” durante su infancia. La composición nace de un viaje realizado por el autor a Escocia, por lo cual retrata esos dramáticos paisajes naturales; rodeados de nieblas grises, montañas, lagos, castillos y otros símbolos.

La entrada es gratuita y abierta, hasta agotar la capacidad permitida de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, ubicada frente a la Plaza de Armas. Debido a su arquitectura, este espacio ofrece una especial reverberación y resonancia, permitiendo un eco prolongado y la difusión de sonidos graves más potentes, lo cual produce una calidez única en el lugar.

Esta actividad es organizada por el Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Copiapó, donde se aloja la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó (OSMC), que forma parte del Programa de Orquestas Profesionales Regionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.