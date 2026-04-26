Día Internacional del Jazz en Providencia

Fundación Cultural de Providencia, Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia.

Jueves 30 de abril – 18:00 horas.

Swing, bebop y el cool jazz son solo algunas de las características de la variedad interpretativa del JAZZ. Cada 30 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Jazz, establecida por la UNESCO en 2011, y por segunda vez el capítulo chileno de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en conjunto con la Fundación Cultural de Providencia, conmemorarán en vivo la fecha.

En esta oportunidad la banda invitada es el Samy Maluenda Cuarteto, una agrupación de jazz integrada por músicos de destacada trayectoria en la escena nacional, liderada por el bajista Samy Maluenda. Su propuesta artística se centra en la interpretación de jazz en formato instrumental, abordando tanto estándares del repertorio clásico como composiciones contemporáneas. Su sonido combina tradición y modernidad, generando una experiencia musical dinámica, elegante y de gran riqueza interpretativa. Maluenda y sus bajos de seis y hasta siete cuerdas están presentes como sonido central en álbumes de jazz fusión que ha producido, con música para cuarteto, octeto e incluso trabajos de dinámica solista como Luna (2021), el más experimental de su trayectoria.

“Desde la UNESCO celebramos el Día Internacional del Jazz como una expresión viva de paz, diversidad y diálogo intercultural. Este año, nos llena de alegría ver cómo, por segundo año consecutivo, la comuna de Providencia se suma a esta conmemoración global, llevando el jazz a sus espacios públicos, acercando la música a la ciudadanía y fortaleciendo el encuentro entre artistas y comunidades”, señaló Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago.

“Celebrar en nuestro jardín que tiene tanta tradición en la comuna con sus 22 ediciones del Festival Internacional de Jazz, es disfrutar la cultura en vivo junto a vecinos y todos quienes nos quiera acompañar”, invita Jorge Andrés González, director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia.

La convocatoria es abierta a todo público con entrada liberada para subrayar esta iniciativa que busca sensibilizar sobre las virtudes del jazz como herramienta educativa y motor para la paz, la unidad, el diálogo y la cooperación entre pueblos, nacido a finales del siglo XIX en las comunidades afroamericanas de Nueva Orleans, Luisiana, que se expandió por el mundo con gran éxito.