Concurso de Cuentos para Jóvenes

Hasta el jueves 25 de junio.

Bases AQUÍ.

La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello lanzó la quinta edición de su tradicional Concurso de Cuentos para Jóvenes,

Se trata de un certamen en el que pueden participar jóvenes, entre 15 y 25 años, chilenos o extranjeros residentes en el país.

El concurso se divide en dos categorías: 15 a 18 años y 19 a 25 años (revisar las bases acá). Cada participante deberá enviar su cuento inédito al correo electrónico concursocuentos@unab.cl, adjuntando además el formulario de postulación. La inscripción no tiene costo y solo se puede participar con un relato por persona.

La recepción de los cuentos es hasta el 25 de junio. Luego de la revisión del jurado, se seleccionarán los 10 mejores relatos por categoría, que serán publicados en un libro que queda registrado en la Cámara Chilena del Libro. Los tres primeros lugares, por categoría, recibirán una gift card de $500 mil, $300 mil y $200 mil, respectivamente.

Los seleccionados serán invitados a la ceremonia de premiación que se realizará en el Campus Casona Las Condes de la Universidad Andrés Bello, el miércoles 7 de octubre de este año. Ese día se dará a conocer a los tres ganadores por categoría.

Convocatoria abierta: temática libre y participación desde todo Chile

Uno de los principales sellos del concurso es su carácter inclusivo y descentralizado. Los participantes pueden escribir sobre cualquier tema, lo que permite una amplia diversidad de miradas, estilos y relatos.

El director de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello, Felipe Karadima Skarmeta, destaca la relevancia de esta iniciativa para llegar a los jóvenes de todo el país.

“Nos alegra especialmente que puedan sumarse desde todas las regiones del país, con total libertad temática, escribiendo sobre lo que quieran, siempre respetando las bases. Además, estamos muy contentos porque los 20 mejores cuentos formarán parte de un libro, lo que representa un reconocimiento concreto a su talento y un incentivo para que sigan desarrollando su escritura”, dice.

Un jurado con nuevas incorporaciones y mirada formativa

Este año, el concurso suma como jurado al escritor chileno Andrés Montero. Con su incorporación, el jurado queda conformado por Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa; Jorge Cáceres R., director de la carrera de Licenciatura en Letras de la Universidad Andrés Bello; Paulina Jara Straussmann, educadora y escritora; y Nicolás Román, editor de la Revista de Humanidades de la Universidad Andrés Bello e investigador Fondecyt.

Los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Extensión Cultural de la UNAB al correo concursocuentos@unab.cl