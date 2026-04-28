Segundo Concurso de Composición de Música Social La Pintana – Apertio

Hasta el 31 de mayo.

Bases AQUÍ.

En homenaje a Violeta Parra. Patrocinado por la Embajada de Francia en Chile, la Corporación Cultural de La Pintana y la Asociación Cultural Apertio, de París, está abierto a compositoras y compositores chilenos menores de 35 años de edad, para crear una obra de entre 8 y 10 minutos para guitarrón chileno y orquesta de cuerdas. Quien gane recibirá un millón y medio de pesos.

Desde 2022, la Corporación Cultural de La Pintana y Apertio han ido construyendo, paso a paso, una cooperación musical franco chilena tan ambiciosa como original. Ambiciosa, porque busca, a través de un trabajo de excelencia orquestal, contribuir a la integración social de jóvenes de una comuna estigmatizada por la imagen de violencia. Original, porque el trabajo incluye a la vez la creación musical y se basa en el patrimonio musical chileno.

Creada por Fernando Saavedra en 2013, la Orquesta Juvenil de La Pintana (OJP) cuenta con unos cincuenta jóvenes, todos originarios de familias desfavorecidas de la comuna. No todos escogen profesiones musicales: algunos estudian o están iniciando sus carreras en ingeniería, programación, medicina, odontología o veterinaria, por ejemplo. Pero todos, en paralelo, tocan instrumentos en la orquesta.

Después de la gira de la OJP a Paris de 2023, se realiza en 2025 un concurso de composición en homenaje a Pierre Boulez. La Pintana se lució entonces con el primer homenaje en América Latina para el centenario del nacimiento de uno de los mayores compositores del siglo XX.

Un jurado internacional, dirigido por Pascal Gallois, director del Conservatorio Mozart de París, distinguió por unanimidad con el primer premio al joven Danilo Buenante. Su obra, “homenaje a Pierre Boulez”, para cuarteto de cuerdas y flauta, está inspirada, como le estipulaban las bases, en los sonidos de instrumentos precolombinos. Fue estrenada el 25 de abril 2025 en el Teatro Municipal de La Pintana.

Posteriormente, el compositor francés Philippe Hersant (creador, entre muchas obras celebres, de composiciones para la catedral de Notre-Dame de París) dedicó a los jóvenes de La Pintana, “Sonidos” para la flauta precolombina “Antara” y cuarteto de cuerdas. La creación mundial se efectuó el 11 de octubre de 2025 en el Museo de Arte Precolombino, en un concierto altamente significativo bajo las direcciones de Pascal Gallois y de Fernando Saavedra, en la sala “Chile antes de Chile” en la que se exhibe un original de la “Antara”.

En diciembre pasado, un ensamble de músicos de la OJP viajó a París, donde ofreció conciertos dedicados especialmente a las obras de Hersant y Buenante. En el coloquio sobre música, patrimonio e integración social, que se llevó a efecto en París el 9 de diciembre de 2025, Pablo Guayasamín, Coordinador de Programas Estratégicos de la Subdirección General de Cultura de la UNESCO, declaró:

“Ustedes están construyendo un puente: un puente musical entre Chile y Francia, un puente entre los jóvenes músicos de La Pintana, una de las comunidades más desfavorecidas de Chile, y las instituciones musicales de Francia. Es un puente entre el patrimonio musical, la creación contemporánea, la formación y el compromiso social. Un puente sobre todo entre personas, historias, sensibilidades… Y eso es exactamente lo que nuestro mundo necesita hoy y está estrechamente vinculado a la misión y a la visión de la UNESCO…”

Entre tanto, gracias al apoyo de Raúl Chacón (Director del Centro Regional para el Intercambio de Conocimientos e Innovaciones de la Fundación SUMMA), se está efectuando una encuesta exhaustiva para evaluar las experiencias de los jóvenes músicos integrados en este vasto proyecto. Es una herramienta esencial para orientar correctamente nuestro trabajo hacia los objetivos definidos de integración social.

El programa se proyecta con múltiples actividades de aquí al 2028 y más allá. Ha establecido relaciones con maestros y creadores de música en Chile y Europa, con etnomusicólogos del Museo de Arte Precolombino de Chile y del Museo de la Música-Philharmonie de París, con organizaciones de orquestas juveniles francesas y fundaciones chilenas. Cuenta con los apoyos de instituciones – y agradece– tales como las embajada de Chile en Francia y la de Francia en Chile, la Unesco y el Ministerio de Relaciones exteriores de Chile, entre otras, como también de empresas privadas y donantes individuales.

Los resultados son prometedores gracias a esos apoyos y se espera seguir recibiendo aportes públicos y privados para seguir contribuyendo a la integración social de jóvenes de sectores segregados en el país.