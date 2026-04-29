Conversatorio “Experiencias de la prensa clandestina en Chile”

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

Jueves 7 de mayo – 11:00 horas.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos invita al conversatorio “Experiencias de la prensa clandestina en Chile”, un espacio para conocer cómo trabajaron algunos medios que rompieron el cerco informativo durante la dictadura.

Periodistas, diagramadores e imprenteros compartirán sus vivencias como ex integrantes de los equipos de los medios Rebelión, El Siglo, El Rebelde, Indoamérica, La Firme y el Boletín Codepu, relatando el trabajo de clandestinidad, anonimato, precariedad y compromiso para informar en tiempos de censura y persecución.

La actividad cuenta con los patrocinios de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, el Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, la Cátedra Unesco en Comunicación y Participación Ciudadana de la Universidad Diego Portales y la Editorial LOM.

La conversación será moderada por la periodista y co-organizadora Rossana Dresdner, y contará con la exhibición de ejemplares originales y material histórico del Museo relacionados con esta actividad en tiempos de la dictadura.