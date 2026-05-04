Obra “Nosotras las Monstruas” en Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.

Miércoles 13 de mayo – 20:00 horas.

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La compañía CoArtRe anunció una nueva función de la obra “Nosotras las Monstruas”, montaje dirigido por la actriz y dramaturga Jacqueline Roumeau.

La propuesta escénica plantea una revisión contemporánea de las relaciones de poder y los mecanismos de exclusión social, a través de un montaje que incorpora en su elenco a intérpretes de la disidencia sexual. La obra busca relevar experiencias y perspectivas que habitualmente han quedado fuera de los espacios tradicionales de representación.

Esta pieza teatral de realizará en el marco de las actividades del Mes del Teatro y de los 25 años de la institución.

La representación y su plan de acción cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por otro lado, la obra de teatro se enmarca en los “Días D”, iniciativa del MINCAP que busca promover actividades abiertas al público para relevar distintas disciplinas artísticas, presentándose como oportunidad de exhibición y difusión cultural.

Esta es una obra inspirada en “La Criadas”, un clásico del teatro del dramaturgo francés Jean Genet que es representada de la mano de cinco actores pertenecientes a disidencias sexuales. De esta manera, los personajes encarnan sentimientos de marginalidad, poder y exclusión.

Bajo la dirección de Roumeau, el montaje se inserta en una línea de trabajo enfocada en la investigación escénica con comunidades y grupos históricamente invisibilizados, abordando temáticas vinculadas a identidad, marginalidad y conflicto social.

Esta función tiene un carácter solidario para CoArtRe, ya que se realizará como una obra a beneficio para José Zapata, uno de sus actores que lleva años en la compañía. Este perdió su hogar a causa de un incendio, y el dinero recaudado irá directamente para la reconstrucción de esta.

Desde la compañía señalaron que esta función forma parte de su programación anual, orientada a promover propuestas teatrales con contenido social y mirada crítica sobre la realidad contemporánea.

La compañía CoArtRe forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.