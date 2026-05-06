Concierto “Tres mujeres de la tierra” en barrio Yungay

Restaurant El Chancho 6, Huérfanos 3025, Santiago.

Sábado 9 de mayo – 20:00 horas.

Reservas al +56 9 5681 0664.

Las cantautoras y compositoras de música popular y folclórica, Paloma Rodríguez, Jacqueline Castro Ravelo junto a la payadora Emma Geisse, tienen el agrado de invitarles a su concierto “Tres mujeres de la tierra”.

Tres mujeres, historias, estilos musicales y poética, en una noche de encuentro familiar y de amistades, sobre todo de amigos de la canción con contenido.

En este concierto, las voces de las cantoras, ofrecerán un repertorio variado de raíz, con el cual han recorrido el mapa de Chile y otros continentes.